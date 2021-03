Pd, Letta nomina la nuova segreteria: otto uomini e altrettante donne. Ecco chi sono

18 marzo 2021 a

a

a

Enrico Letta, nuovo segretario del Partito Democratico, ha nominato la nuova segreteria nazionale. Sedici i democratici su cui è caduta la scelta, otto uomini e altrettante donne. Iniziamo da queste ultime. A Lia Quartapelle (38 anni, parlamentare) delega a Europa, affari internazionali e cooperazione allo sviluppo; Chiara Braga (41 anni, parlamentare) a Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture; Chiara Gribaudo (39 anni, parlamentare) delega a Missione Giovani; Cecilia D’Elia (57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche), delega a Politiche per la Parità; Anna Rossomando (57 anni, parlamentare) a Giustizia e diritti; Manuela Ghizzoni (59 anni, ex parlamentare) delega a Istruzione, università e ricerca; Susanna Cenni (57 anni, parlamentare) Politiche agricole, alimentari e forestali; Sandra Zampa (64 anni, giornalista, ex parlamentare) alla Salute.

Pd, Letta ha scelto Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano come vicesegretari

Di seguito la componente maschile. Enrico Borghi (53 anni, parlamentare) alle Politiche per la sicurezza; Antonio Nicita (53 anni, docente universitario), delega a Istituzioni, tecnologie e piano nazionale di riforma e resilienza; Antonio Misiani (52 anni, parlamentare), delega a Economia e finanze; Cesare Fumagalli (67 anni, segretario nazionale Confartigianato dal 2005 al 2020), delega a Sviluppo economico, terzo settore, missione Pmi; Filippo Del Corno (51 anni, assessore cultura Milano), delega alla Cultura; Mauro Berruto, 51 anni, (giornalista e formatore, ct della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015) allo Sport; Francesco Boccia (52 anni, parlamentare) alle Autonomie territoriali e agli Enti locali; Stefano Vaccari (53 anni, ex parlamentare) all'Organizzazione.

Il Pd candida l'ex ministro Gualtieri per il Campidoglio

Letta prossimamente formalizzerà la nomina del Coordinatore della segreteria nazionale. Alla vicesegretaria Irene Tinagli la missione Italia globale. Al vicesegretario Peppe Provenzano sono affidate la missione Prossimità, le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze.

Pd, Enrico Letta con la sfida ius soli rilancia il bipolarismo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.