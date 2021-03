Campagna vaccinale e problemi economici al centro di PiazzaPulita

18 marzo 2021 a

Il caso Astrazeneca e la campagna vaccinale, saranno al centro di Piazzapulita stasera 18 marzo su La7. La puntata del programma condotto da Corrado Formigli si annuncia molto intensa, considerate le novità che ci sono state negli ultimi giorni sul vaccino e sulla pandemia. I Paesi che hanno spinto molto sulla somministrazione sono quelli che hanno fatto registrare un importante calo dei nuovi casi positivi, i loro sistemi sanitari, inoltre, finalmente iniziano a respirare. In Italia e nel resto d'Europa la situazione purtroppo è diversa: le campagne vaccinali sono lente e il virus continua a diffondersi. Degli aspetti legati al vaccino, Formigli parlerà in particolare con Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, e Guido Rasi, ex Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Un approfondimento per cercare di comprendere quali sono i rischi reali per chi si sottopone al farmaco e quali, invece, quelli ben più drammatici, per aver rallentato nella campagna.

La puntata si occuperà anche del dark web dove da qualche settimana oltre a droga e armi è possibile acquistare anche un altro prodotto che sta andando a ruba: proprio il vaccino anti Covid. Ovviamente i prezzi sono ben differenti da quelli reali delle fiale realizzate dalle case farmaceutiche. Ovviamente non si parlerà soltanto di vaccino. Al centro del programma anche la situazione politica che sta vivendo il Paese. Il governo Draghi è chiamato ad affrontare la peggiore crisi del dopoguerra. Ai problemi sanitari si sommano quelli economici. Centinaia di migliaia i posti di lavoro persi, così come le piccole e medie aziende che rischiano di non farcela. Quali le prospettive? Come agirà il governo? E l'Europa?

Per la puntata di oggi Formigli ha invitato lo scrittore Paolo Giordano; i giornalisti Massimo Gramellini, Angela Mauro e Antonio Padellaro; il presidente dell’Osservatorio conti pubblici italiani Carlo Cottarelli; il fondatore di Kairos e scrittore Guido Maria Brera; il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco e Beatrice Lorenzin (Pd). Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini. Dunque pandemia, campagna vaccinale, situazione economica del Paese e mercato nero al centro della puntata di PiazzaPulita.

