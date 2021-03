Astrazeneca, militare morto. Sileri: "Magistratura farà luce, per me il decesso non è legato al vaccino" | Video

17 marzo 2021 a

"Secondo me la morte non è legata al vaccino". Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri è stato ospite della trasmissione di Barbara Palombelli "Stasera Italia speciale" in onda su Rete 4 il 17 marzo ed ha affrontato il tema della psicosi che si sta generando dopo lo stop al vaccino Astrazeneca. La conduttrice gli ha domandato che cosa pensa delle parole della vedova del militare Stefano Paternò morto in Sicilia poco dopo aver ricevuto la dose del siero. "Grazie alla signora Paternò per l'equilibrio e le parole che ha detto. E' chiaro che la magistratura farà luce su questo episodio che io ritengo non correlato alla vaccinazione. Anche il numero dei casi osservati negli altri paesi occidentali è estremamente esiguo", ha detto Sileri.

Psicosi da vaccino: il caso #Astrazeneca fa discutere.

"La magistratura farà luce su questo episodio che io ritengo non correlato alla vaccinazione"@piersileri a #StaseraItalia pic.twitter.com/uaiZSIrGsF — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 17, 2021

Per il sottosegretario serve "una migliore cultura sanitaria nel nostro Paese un'educazione sanitaria migliore che faccia capire cosa avviene alle persone in situazioni come queste. serve una comunicazione migliore da parte degli enti". Sileri parla anche del provvedimento di destinare Astrazeneca agli under 55. "E' stato un peccato originale che il 1 febbraio comunicati subito ad Aifa", ha risposto il sottosegretario. Tuttavia il professor Matteo Bassetti, in collegamento con la trasmissione ha spiegato: "Nei documenti che sono stati dati all'ente regolatorio, nello studio consegnato c'erano pochi pazienti sopra i 55 anni. Noi abbiamo fatto un passo avanti, perché l'Ema ha approvato il vaccino per tutte le persone sopra i 18 anni senza alcuna distinzione. In Italia siccome nello studio c'erano pochi pazienti oltre quella fascia abbiamo concluso che non ci fossero sufficienti dati. Dopodiché sono arrivati i dati inglesi e risulta che il vaccino Inghilterra ha funzionato bene".

"Evidente che un ente regolatorio non può in un mese cambiare tre volte idea su un vaccino"



Matteo Bassetti a #StaseraItalia sul vaccino #Astrazeneca pic.twitter.com/E0t4JuaAts — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 17, 2021

"Un ente regolatorio non può in un mese cambiare tre volte idea per questo sono stato molto critico, come Sileri, verso questo tipo di decisioni. E' una responsabilità dell'ente che aveva dato una raccomandazione che poi ha dovuto rimangiarsi". ha concluso Bassetti.

