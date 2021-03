Sindaco di Roma, tanti nomi in pista ma i partiti sono inchiodati sui candidati

Pietro De Leo 17 marzo 2021 a

“Roma Capitale”, il titolo non di un kolossal ma di una infinita telenovela, copione del tutto contro tutti, dove anche a perdersi una puntata l’unica certezza è che c’è il caos. Un punto fermo, però, esiste: la ri-candidatura di Virginia Raggi con il Movimento 5 Stelle.

Quelli del fu divieto al terzo mandato si affidano all’usato sicuro, nel senso che sicuramente nulla di buono può promettere sul piano amministrativo, dopo 5 anni di debacle su degrado, trasporti, rifiuti.

Per il resto, è il sabba dei distinguo e dei veti incrociati. Così, nel Pd, la scelta di chi si posizionerà ai blocchi di partenza è stata la prima polpetta avvelenata posizionata sul percorso di Enrico Letta. La pax della neo segreteria è durata lo spazio di un week end ed è riaffiorato il correntista masochista. E ieri la disponibilità dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a lungo nel bailamme dei possibili nomi, è stata fatta filtrare alle agenzie di stampa mentre il segretario ancora non aveva esaminato la pratica. Risultato: frenata in corso d’opera, un certo sdegno che trapela dal timone del Nazareno e un nome che ancora balla.

Con la reazione non proprio felice del leader di Azione Carlo Calenda, invece auto-candidato da tempo, il quale sperava nell’appoggio del Pd e ribadisce di voler proseguire nella sua corsa. Oggi, peraltro, arriva l’appello di Ettore Rosato, di Italia Viva, che in un’intervista all’Adnkronos si rivolge ad Enrico Letta affinché punti proprio su Calenda in una logica di coalizione. Certo è che questo scatto in avanti in favore di Gualtieri ha, di fatto, scompaginato qualsiasi proposito di costruzione di centrosinistra anche in chiave romana. Tanto che la situazione, sul territorio del Lazio, è paradossale: l’alleanza Pd-M5S si cementifica a livello regionale, dove i pentastellati sono entrati in giunta con Zingaretti, mentre non se ne parla neanche a livello comunale. Qui, appunto, l’area progressista rischia di essere spaccata in tre tronconi: centrista, dem e pentastellato.

La situazione, peraltro, è assai piantata anche nel centrodestra, che deve farsi perdonare agli elettori la corsa spaiata del 2016 (dove andarono da un lato Giorgia Meloni e dall’altro Alfio Marchini). Al momento, le posizioni in campo ricalcano la geometria costruita attorno al governo Draghi. Così troviamo schierati da una parte l’accoppiata Lega-Forza Italia che punta su Guido Bertolaso, il quale, però, si è almeno momentaneamente sfilato, stanco di esser collocato nel tritacarne del totocandidati. Fratelli d’Italia, invece, punta sul manager sportivo Andrea Abodi. Nell’affollata pista è irrotto tempo fa anche Vittorio Sgarbi, a capo del suo movimento Rinascimento, e anche lui guarda al centrodestra. E va bene che si voterà a ottobre, ma la lontananza della data non deve far ingannare: l’inchiodamento sui candidati va avanti già dallo scorso autunno, ed è il segnale tangibile dei travagli in corso nelle forze politiche.

