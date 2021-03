Covid, Mattarella: "L'Italia in emergenza ha dimostrato unità"

17 marzo 2021 a

"L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi". Lo scrive il presidente della repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia.

"Il coronamento del sogno risorgimentale ha suggellato l’identità di Nazione, che trae origine dalla nostra storia più antica e dalla nostra cultura. Le generazioni che ci hanno preceduto, superando insieme i momenti più difficili, ci hanno donato un Paese libero, prospero e unito. Rivolgo un deferente pensiero e l’omaggio di tutto il popolo italiano ai cittadini che hanno contribuito a costruire il nostro Paese" ha continuato il presidente della Repubblica. "La Repubblica, per scelta degli italiani, è la massima espressione dell’Unità nazionale e l’Inno e la Bandiera sono i simboli più cari e riconosciuti della nostra Patria. La celebrazione odierna ci esorta nuovamente a un impegno comune e condiviso, nel quadro del progetto europeo, per edificare un Paese più unito e solido, condizione necessaria per una rinnovata prosperità e uno sviluppo equo e sostenibile" precisa Mattarella.

Oggi infatti si celebre il 160mo anniversario dell’Unità d’Italia, la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera e il presidente Mattarella ha voluto fare un elogio alla Nazione per la grande reazione che sta avendo di fronte alla grande sfida della pandemia da Coronvirus. Nella giornata di ieri il presidente Mattarella, insieme a Steinmeier avevano annunciato l’istituzione di un Premio dei Presidenti per il rafforzamento dei gemellaggi comunali tra la Germania e l’Italia il 17 settembre 2020, in occasione del loro incontro a Milano. Con questo premio, è desiderio dei due Capi di Stato rendere omaggio alla cooperazione italo-tedesca e onorare iniziative di gemellaggio orientate al futuro, nonché premiare e promuovere gemellaggi e progetti di tipo particolarmente innovativo.

