DiMartedì, Walter Veltroni e Ilaria Capua fra gli ospiti di Giovanni Floris su La7

16 marzo 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento, stasera martedì 16 marzo 2021, con DiMartedì il programma di approfondimento che va in onda su La7 in prima serata, La trasmissione è condotta da Giovanni Floris e sono molti e qualificati gli ospiti che vi prenderanno parte. Ospiti che sono stati annunciati a meno die due ore dal via del programma, attraverso i canali social della trasmissioni. Fra i temi in discussione, in primis c'è la campagna vaccinale con lo stop ad Astrazeneca, ma non soltanto.

A diMartedì il focus sulle varianti del Covid e gli obiettivi del governo

Tra gli ospiti di Giovanni Floris a DiMartedì di questa sera ci sono Walter Veltroni, Pierpaolo Sileri, viceministro ministero Salute, Ilaria Capua, virologa, Beatrice Lorenzin, Pd, Elsa Fornero, Barbara Gallavotti, biologa e autrice Superquark, Luca Palamara, Maura Gancitano, filosofa e scrittrice.

Sul fronte del dibattito politico, c'è attesa per conoscere la posizione di Walter Veltroni. Lui è stato primo leader dem e questa mattina in un’intervista a ’La Stampa', ha dato alcuni spunti sulla sua posizione.

"Mai come in questo momento sono confermate le ragioni per cui è nata una grande forza riformista di massa. Nella commedia degli inganni che è la politica di oggi, penso ci sia uno spazio enorme per una forza riformista, innovativa. E coerente, mentre tutti cambiano posizione su temi fondamentali, come sull’Europa", ha affermato Veltroni.

DiMartedì, Capua e Cottarelli fra gli ospiti di Giovanni Floris

"Al Pd - aha detto ancora Veltroni - consiglio di sentire il governo Draghi come il proprio e di non fare la vedova del governo precedente. È giusto rivendicarne i meriti: il governo Conte ha fronteggiato bene la pandemia, ma ora guardiamo avanti. A Letta, dico che ho grande fiducia in quello che farà. Forse vado contro lo spirito del tempo ma sono molto ottimista sul futuro del Pd: ha davanti a sé spazi enormi. Se farà ciò per cui è nato: dare al riformismo italiano un grande consenso di popolo".

Dimartedì, tra gli ospiti di Floris c'è anche l'ex ministro della sanità Rosy Bindi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.