Covid, Speranza: "Ancora settimane difficili, ma la svolta è vicina"

"Ci attendono ancora settimane difficili, ma la svolta è vicina". Il ministro della salute Roberto Speranza parla del difficile momento legato alla pandemia Covid durante un appuntamento sulla sanità organizzato da Rcs Academy dal titolo 'Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia' rispondendo anche alla domanda che si fanno milioni di italiani. Quando si esce dal Covid-19? "Ci sono due verità con cui fare i conti: la prima è che oggi c'è una situazione non semplice. I numeri li vediamo, a incidere è stata la variante inglese con una capacità di diffusione maggiore del 35-40% a livello europeo, nell'ultimo studio Iss era al 54% in Italia. Abbiamo ancora una fase non semplice. Le prossime settimane non saranno semplici. La seconda verità è che abbiamo strumenti che finora non avevamo: non è vero che siamo come a marzo dell'anno scorso. La curva del contagio si appiattisce con i vaccini, dobbiamo fare i conti con le tremila persone in terapia intensiva. Una situazione non semplice, ma la svolta è vicina per guardare alle prossime settimane con ragionata fiducia. E dobbiamo accelerare la campagna di vaccinazione per chiudere una stagione così difficile".

Il ministro ha affrontato anche il tema del momento, ossia lo stop delle somministrazioni del siero Astrazeneca: "La sospensione precauzionale è emersa a seguito di una valutazione del Paul Ehrlich Institute, l'agenzia che fa la sorveglianza sui vaccini in Germania. Dopo questa posizione di questa istituzione importante - ha aggiunto - c'è stato un confronto prima a livello tecnico fra i direttori delle agenzie nazionali e poi un altro di natura politica fra i ministri della Salute. L'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire".

Il ministro ha risposto anche alle sollecitazioni dei medici per dare uno scudo legale ai sanitari che sono impegnati come vaccinatori. Infatti dopo le inchieste aperte in Sicilia con medici che sono indagati. anche se come atto dovuto, dopo aver inoculato dosi di vaccino a persone morte poco dopo, l'ordine dei medici aveva chiesto garanzie per i camici bianchi. "Credo sia una richiesta giusta e comprensibile e che dobbiamo assumere nel più breve tempo possibile, penso che il governo debba lavorare nelle prossime ore per dare una risposta positiva a questa richiesta . Nelle prossime ore dovremo fare anche un confronto a livello di governo e da parte mia c'è la massima disponibilità".

