Quarta Repubblica, il nuovo piano vaccinale e la Pasqua blindata

15 marzo 2021 a

a

a

Stasera in tv, su Rete 4, dalle ore 21.25 appuntamento con Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro e focalizzato sull'attualità politica ed economica. Ovviamente gran parte della puntata sarà dedicata all'emergenza Covid, al piano vaccinale e al decreto legge che blinda le prossime feste di Pasqua. Ma non solo. Nel corso della trasmissione si tornerà a parlare delle inchieste giudiziarie che coinvolgono le Ong impegnate nel salvataggio di migranti in mare.

Rinascita Scott, la maxi operazione contro la 'ndrangheta

Annunciata infatti una intervista a Luca Casarini, il capo missione di Mediterranea, che è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla procura di Ragusa. Inoltre documenti inediti sull’indagine appena conclusa dai pm di Trapani. E a proposito di giustizia, il programma televisivo condotto da Nicola Porro, tornerà anche sulle rivelazioni dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara ad Alessandro Sallusti contenute nel libro Il Sistema (Rizzoli, 2021), da settimane al centro dell'attenzione. Ovviamente la pandemia e l'emergenza sanitaria resteranno al centro dell'attenzione. Come sempre saranno toccati gli aspetti economici legati al virus, ma anche la situazione calabrese dove la somministrazione dei vaccini è in netta crisi. E ancora: gli ostacoli burocratici che rischiano di rallentare la campagna vaccinale; le cene al ristorante e la possibile libertà in Sardegna, unica zona bianca del Paese.

Vaccino, liste di riserva nelle Regioni contro lo spreco delle dosi

Il faccia a faccia di questa sera sarà con Giuseppe Santoni, il ceo di uno dei calzaturifici che rappresentano il Made in Italy nel mondo. Come ogni settimana numerosi e autorevoli gli ospiti di Nicola Porro: il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova; i deputati Matilde Siracusano (Forza Italia), Debora Serracchiani (Pd) e Riccardo Magi (+E); il presidente di Confapi, Maurizio Cesasco; il presidente dell’Associazione Maestri di Strada, Cesare Moreno; il regista Michelangelo Severgnini. E ancora: suor Anna Monia Alfieri, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Pietrangelo Buttafuoco e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi che caratterizzano tutte le puntate di Quarta Repubblica. Un'altra puntata che si annuncia particolarmente intensa.

Vaccini, i medici chiedono lo scudo penale: "Non vogliamo altri rischi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.