Un medico in famiglia, inchiesta a un anno dall'esplosione del Covid

Un anno fa l'inizio della pandemia da Covid 19. Era l'11 marzo 2020 quando l'Oms dichiarava la pandemia, pandemia che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Stasera in tv, domenica 14 marzo, in seconda serata dalle ore 23.40 su Rai 1, lo speciale Un medico in famiglia, inchiesta di Maria Grazia Mazzola per cercare di capire come è cambiato l’avamposto del Servizio Sanitario pubblico della Medicina Generale e come sta cambiando nella bufera della grave pandemia in corso. Sono 45.000 i medici di famiglia e il 60% è donna. “Le dottoresse di famiglia non hanno tutele, la maternità non è riconosciuta”, dice la segretaria generale Smi, Pina Onotri. In Gran Bretagna come lavorano e quanto sono pagati i General Practitioner? E in Italia, quanto guadagnano i medici di famiglia e che compiti hanno? Parla l’ex presidente dell’Unione europea dei medici di famiglia, il dottor Aldo Lupo, e parlano i pazienti fragili e i contagiati dal Covid 19.

La testimonianza inedita e drammatica della dottoressa di medicina generale di Verona, Franca Mirandola che - contagiata dal Covid 19 durante le cure a un paziente anziano - è rimasta tre mesi in rianimazione e altri sette in ospedale paralizzata e racconta l’incubo vissuto: “I colleghi mi hanno salvato la vita – dice - I medici vanno rispettati’. La Rai annuncia inoltre che per la prima volta in tv, testimoniano anche le dottoresse di famiglia di Foggia associate alla rete Viola Dauna per fare emergere le violenze in famiglia, seguendo le indicazioni dell’Oms: “Arrivare prima delle lesioni si può, la prevenzione riguarda noi medici, abbiamo un ruolo di sentinelle”. E parlano le pazienti che hanno subito violenza in famiglia.

Cosa denunciano gli esposti dei cittadini al Tribunale per i diritti del malato? L’intervista alla vice segretaria generale di Cittadinanzattiva Anna Lisa Mandorino: “In Italia l’assistenza domiciliare ai pazienti è in un baratro”, mentre il vice segretario nazionale Fimmg, Domenico Crisarà denuncia che i medici di famiglia non sono stati protetti dal Covid 19. Non a caso il numero dei medici morti in Italia è il più alto d’Europa. E poi le Usca: chi sono e quanto sono pagati i giovani medici precari che ne fanno parte? Come funzionano la Telemedicina a Vigonza e la medicina generale nel Lazio? E a che punto è la funzione di raccordo della farmacia tra medico e paziente? E infine, il grido di allarme dei sindacati dei medici: tra qualche anno verranno a mancare 14.000 medici di famiglia e 14 milioni di italiani rimarranno senza assistenza. Una serie di dettagliati servizi che consentono di comprendere quale è la situazione, quali sono i problemi, quali le prospettive e quali gli aspetti che devono essere affrontati.

