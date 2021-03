Mezz'ora in più, dalle riforme che vuole il ministro Brunetta alle polemiche di Meghan Markle con gli inglesi

14 marzo 2021 a

Come tutte le domeniche si annuncia particolarmente intensa la puntata di Mezz'ora in più che ovviamente sarà condotta da Lucia Annunziata su Rai 3 a partire dalle ore 14.30. Al centro della trasmissione ci sarà il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale" che è stato firmato dal neo presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ma anche dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e dai segretari generali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Ma ovviamente si parlerà anche di Covid, in particolare del nuovo piano vaccinale messo a punto dall'esecutivo e che dovrebbe consentire la totale copertura del Paese entro la fine della prossima estate, come è stato annunciato dall'esecutivo.

Ovviamente si parlerà anche dei timori dell'opinione pubblica dopo i casi degli ultimi giorni delle possibili reazioni avverse per un lotto del vaccino Astrazeneca. Ma naturalmente al centro della trasmissione anche la politica in particolare alla luce della nuova segreteria nazionale del Partito Democratico, da oggi guidata da Enrico Letta. Nella parte della puntata dal titolo Mezz'ora in più - Il mondo che verrà, le polemiche sulla monarchia inglese sollevate dall'intervista rilasciata da Meghan Markle e dal principe Harry a Oprah Winfrey.

Le accuse di razzismo che sono emerse durante l'intervista hanno avuto un effetto incredibile nel Regno Unito. Durissima la reazione degli inglese che hanno messo il tema al centro dei dibattiti nazionali accanto a quelli legati al Covid 19. Quali saranno gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella che condurranno la trasmissione. In studio il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco Giorgio Palù, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la giornalista del Tgla7 Alessandra Sardoni, il corrispondente Rai da Londra Marco Varvello, la giornalista Rula Jebreal.

