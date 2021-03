Francesco Paolo Figliuolo, il generale in trincea contro il Covid. Moglie, figli e la sfida del vaccino

14 marzo 2021 a

Una delle prime nomine del nuovo governo guidato da Mario Draghi, è stata quella di Francesco Paolo Figliuolo. Ha preso il posto di Domenico Arcuri alla guida del Commissariato straordinario per l'emergenza Covid 19. La scelta è volutamente caduta su un militare, non solo per l'alta efficacia di chi lavora nell'ambito dell'esercito, ma anche per dare al Paese la sensazione che sta combattendo una complessa e impegnativa guerra. Il generale stasera, domenica 14 marzo, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Classe 1961, è nato a Potenza, in Basilicata, torinese di adozione, è sposato con Enza con cui ha due figli, Salvatore e Federico. E' Comandante logistico dell'Esercito dal 2018 e con la nomina a commissario anti Covid gli sono state assegnate "attuazione e coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica". Ma è anche il responsabile dell'organizzazione della campagna vaccinale che deve gestire insieme alle regioni. Figliuolo stava già lavorando nell'ambito della pandemia. All'inizio dell'emergenza il Comando logistico era stato incaricato "dell’identificazione e gestione delle risorse umane e materiali da mettere in campo nel contrasto alla pandemia".

Si era inoltre occupato del rientro degli italiani che si trovavano a Wuhan, in Cina – che furono ospitati in un centro militare a sud di Roma riadattato per permettere loro di stare in quarantena – e della fornitura di mascherine e guanti. Aveva infine gestito l'operazione Igea per la realizzazione di 200 punti drive through in tutta Italia in cui era possibile sottoporsi al tampone anche restando a bordo della propria auto. Non solo, Figliuolo aveva contribuito anche all'allestimento di due centri per i pazienti Covid, nel policlinico militare del Celio e all'ospedale militare di Milano. Insomma è in prima linea contro la pandemia fin dall'inizio. Ora ricopre l'incarico più importante e delicato in quella che viene considerata la fase decisiva per cercare di uscire dall'emergenza. La velocizzazione della campagna vaccinale è l'obiettivo numero 1.

