Che tempo che fa, Enrico Letta svela i suoi programmi. Francesco Figliuolo fa il punto sul vaccino

Enrico Letta, nuovo segretario del Partito Democratico, e Francesco Paolo Figliuolo, appena nominato Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19. Saranno i principali ospiti della puntata di stasera 14 marzo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio su Rai 3 a partire dalle ore 20. Una puntata che si annuncia molto intensa e che come al solito prevede la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Enrico Letta è il personaggio politico del giorno visto il congresso del Pd. E lui a prendere il posto del dimissionario Nicola Zingaretti e tocca a lui cercare di risollevare le sorti di un partito che sembra sempre in maggiore difficoltà con il trascorrere dei mesi.

Ovviamente spiegherà quali sono i suoi obiettivi e come guiderà il partito. Annunciata anche la partecipazione di Roberto Burioni, diventato un vero e proprio ospite fisso da quando è esplosa la pandemia. Ci sarà anche Paolo Mieli che ha appena pubblicato L’Italia della liberazione in 50 ritratti, scritto con Francesco Cundari. Ma gli ospiti previsti sono diversi. Annunciata la partecipazione di Colapesce Dimartino, in vetta in radio e su tutte le piattaforme streaming con il brano più virale di Sanremo, Musica leggerissima, il cui videoclip ha già superato le 5 milioni di visualizzazioni. Ci sarà anche Antonio Monda, nelle librerie con il nuovo romanzo Il principe del mondo.

A chiudere la serata come al solito il tavolo a cui siederanno Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz: ospiti Orietta Berti, reduce dal successo di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato, Stefano De Martino, in onda ogni martedì su Rai2 con Stasera è tutto possibile, Paolo Rossi, autore del nuovo libro Meglio dal vivo che dal morto in uscita il 18 marzo e Francesco Paolantoni. Insomma una puntata che si annuncia molto intensa e ricca di ospiti interessanti.

