Pd, è il giorno di Enrico Letta. L'assemblea nazionale elegge il segretario | Diretta

E' il giorno di Enrico Letta. E' iniziata alle 9,30, del 14 marzo l'assemblea nazionale del Pd che dovrà eleggere il nuovo segretario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Il candidato unico al momento è Enrico Letta che ha accettato l'invito di prendere la guida del Partito dopo "l'esilio" a Parigi. I lavori si sono aperti l’intervento della presidente Pd, Valentina Cuppi che ha fatto il punto sulla situazione politica che si è venuta a creare nel partito dopo che il segretario uscente ha deciso di gettare la spugna. "Dobbiamo essere all’altezza di costruire una società più giusta per tutte e tutti, che metta al centro le persone, cambi radicalmente il paese e il modello di sviluppo per superare le disuguaglianze territoriali, generazionali e di genere", ha detto la presidente che ha aggiunto; ""Vogliamo essere un partito che sappia dialogare dentro e fuori, che sappia tessere relazioni. Deve essere il partito dei militanti, non delle correnti. Il partito delle sindache e dei sindaci. Un partito di lotta e di Governo". L'intervento si è concluso con un ringraziamento a Nicola Zingaretti. L'assemblea ora è interrotta per la raccolta di firme a sostegno di Letta ed eventuali altri candidati. I lavori saranno quindi sospesi per circa un’ora e si riprenderà alle 11.30 circa con la lettura dei risultati della raccolta firme. A quel punto, intorno alla 11.45, dovrebbe prendere la parola Enrico Letta. Alle 12.30 circa è prevista la fine dell’intervento dell’ex premier e l’inizio della votazione online.

Enrico Letta ha limato gli ultimi dettagli del suo intervento e ha dato appuntamento a tutti per la diretta del suo discorso con un post apparso su i suoi profili social: "Le ultime aggiunte, le ultime correzioni. Ci vediamo oggi alle 11.45 sulla pagina Facebook del Pd e di ⁦immaginaweb e iocisonoPd". Letta parlerà dalla sede del Pd.

Nei giorni scorsi il segretario in pectore ha parlato prima in un video pubblicato su Twitter poi durante la trasmissione Propaganda Live, condotta da Diego Bianchi, andata in onda venerdì 12 marzo su La 7: “Io ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo a questa nuova avventura con l’idea di vivacchiare, ma con l’idea di imprimere una svolta. Ci metterò tutto il mio impegno. Chiedo che chi voterà in assemblea nazionale lo faccia sulla base di quelle cose, perché per me la parola ha un valore”. Nella giornata di sabato poi Enrico Letta ha visitato un circolo del Pd nel quartiere di Testaccio a Roma. Letta ha infatti detto di voler avviare un dibattito che coinvolge tutti i circoli del territorio nazionale.

