Pd, Enrico Letta a Propaganda Live: "Ho la politica nel cuore, serve una svolta" | Video

12 marzo 2021 a

a

a

Enrico Letta, candidato alla segreteria del Pd, è intervenuto durante la serata del 12 marzo durante la trasmissione Propaganda Live condotta da Diego Bianchi su La 7. "La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al Pd, di aprire la porta a tante persone che stanno fuori andasse accolta. Oggi sono una persona diversa da prima perché ho lavorato con i giovani", ha detto Letta che si appresta ad affrontare l'assemblea di domenica 14 marzo quando con ogni probabilità diventerà il segretario del Pd. "Qualche ferita questo partito te l'ha lasciata, perché torni?" ha provato a incalzare il conduttore. "Penso che la pandemia ci ha cambiato tutti, ci ha fatto rendere conto che la comunità conta, trovare le giuste soluzioni in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo". Letta ha parlato della sua ricetta per il Pd: "Bisogna tenerlo unito per un verso ma soprattutto allargarlo, aprire la porta far entrare tante persone che sono fuori. Farne il baricentro di una politica progressista e riformista".

Letta vuole cambiare anche il metodo tornado a far contare quella che una volta si chiamava "la base": "La politica è fatta dalla gente, non dai dirigenti. Dunque va aperto un dibattito di due settimane nei circoli per coinvolgere tutti". Letta ha confermato di non volere l'unanimità: "Arrivo a questa avventura non con l'idea di vivacchiare, mi ci metto con tutto il mio impegno. Chiedo chi chi voterà nell'assemblea nazionale voterà su quello che dirò. Nell'unanimità spesso si nascondono le divisioni".

L'appuntamento dunque è per le 11.45 di domenica 14 marzo quando ci sarà l'assemblea in remoto. Letta ha confermato che dopo questo primo appuntamento ci sarà un momento di dibattito in tutte le sedi del partito Democratico sparse nel territorio nazionale per discutere le idee che saranno proposte.

Suppletive, per il Pd si fa strada il nome di Enrico Letta per il posto lasciato da Padoan in Parlamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.