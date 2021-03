Enrico Letta annuncia la candidatura alla segreteria del Pd: il video su Twitter

12 marzo 2021 a

Enrico Letta annuncia la sua candidatura alla segreteria del Pd. L'ufficialità arriva attraverso un video pubblicato poco dopo le 12 sul suo account di Twitter, che riportiamo di seguito. "Francamente lunedì scorso non avrei immaginato di stare qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd", ha detto Letta.

Che poi ha aggiunto: "Il Pd è il partito che ho contributo a fondare e che oggi vive una crisi profonda, lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici", specificando poi di voler "ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande sintonia". Nel video poi l'ex premier - che non ha più incarichi istituzionali dalle dimissioni da primo ministro nelle mani dell'allora segretario dem, Matteo Renzi - aggiunge che "parlerò domenica all’assemblea. Io credo alla forza della parola, nel valore della parole. Chiedo a tutti coloro che domenica voteranno in assemblea di ascoltare le mie parole e di votare sulla base delle mie parole sapendo che io non cerco l’unanimità ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano".

Parole di affetto arrivano anche dal segretario dimissionario, e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. "Letta ha fatto un bellissimo video, un’ottima impostazione. Un primo passo giustissimo", ha detto. Lo "scioglimento della riserva" sulla decisione di candidarsi per guidare il partito arriva dopo 48 ore di meditazione, a seguito delle numerose istanze rivolte all'ex premier dopo le dimissioni di Zingaretti, che si era detto "schifato" da un partito "che da venti giorni pensa solo alle poltrone", riferendosi alle polemiche interne sulle nomine di ministri e sottosegretari, innescate anche dal dibattito sull'assenza di donne tra i ministri dem e sugli equilibri tra le varie correnti del partito. Ora per Letta e gli altri eventuali candidati inizia la "campagna" verso il congresso, che sarà celebrato in autunno.

