Valentina Vezzali è il nuovo sottosegretario allo sport

Il consiglio dei ministri, nella seduta convocata questa mattina alle ore 11.30 a palazzo Chigi, ha nominato Valentina Vezzali nuovo sottosegretario con delega allo sport. Valentina Vezzali succede a Vincenzo Spadafora, in precedenza ministro senza portafoglio durante il governo di Giuseppe Conte. Inizialmente si prevedeva che Mario Draghi avrebbe tenuto per sé la delega, poi negli ultimi giorni, al contrario, è emerso la volontà di dare la delega per questo importante settore, fortemente penalizzato dalle misure restrittive dovute alla pandemia in corso sin dallo scorso anno.

L'ex campionessa olimpionica di scherma era stata eletta alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura nelle fila di Scelta Civica di Mario Monti, ma poi non si è ricandidata. E' considerata molto vicina al presidente del Coni, Giovanni Malagò e il suo nome è stato proposto dal Pd, sostenuto poi anche dal M5S e Forza Italia. "I migliori auguri di buon lavoro a Valentina Vezzali, appena nominata sottosegretaria di Stato con delega allo sport. Confidiamo che una campionessa della sua statura, appassionata e profonda conoscitrice del mondo sportivo, si dimostrerà all’altezza di questo importante incarico", dichiarano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura. "L’auspicio è di lavorare proficuamente con la neo sottosegretaria per dare le doverose, urgenti risposte che il settore dello sport attende", proseguono: "dai ristori alle palestre e piscine, dai bonus ai collaboratori sportivi a un piano di riapertura di tutte le attività il prima possibile e secondo adeguate norme di sicurezza".

"Una partita cruciale è poi quella del Recovery Plan: occorrerà in tempi brevi realizzare una progettazione seria e a lungo termine che rilanci lo sport italiano, anche e soprattutto a livello di impiantistica. Il percorso all’interno del quale agire dovrà essere, durante e dopo la pandemia, quello che va verso una maggiore valorizzazione dell’attività motoria in tutte le sue forme", hanno concluso.

