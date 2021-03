Vittorio Sgarbi, sentenza Dpcm illegittimi. Attacco a Conte: "I provvedimenti farlocchi del finto avvocato del popolo"

11 marzo 2021 a

Vittorio Sgarbi canta in qualche modo vittoria dopo che si è diffusa la notizia della sentenza del tribunale di Reggio Emilia che ha assoluto un uomo e una donna che avevano dichiarato il falso in un'autocertificazione ritenendo illegittimi i Dpcm che limitano gli spostamenti dei cittadini per l'emergenza Covid. "Quei Dpcm farlocchi del finto 'avvocato del popolo'", scrive su Facebook il parlamentare, critico d'arte e sindaco di Sutri che è tornato dunque a prendere di mira uno dei suoi bersagli preferiti, l'ex premier Giuseppe Conte.

Vittorio Sgarbi per la verità non aveva mai nascosto le sue perplessità sui Dpcm criticando a più riprese la limitazione delle libertà personali per l'emergenza sanitaria. Si è opposto e si oppone alla chiusura dei cinema e dei teatri, degli impianti da sci in montagna e a molte altre limitazioni. Clamoroso l'annuncio della scorsa estate quando disse di voler attuare a Sutri un'ordinanza che vietava l'uso delle mascherine dove non ce n'era bisogno promettendo multe salate ai trasgressori. Sgarbi ha sempre criticato apertamente la presunta sudditanza dell'esecutivo verso la scienza, verso il comitato tecnico scientifico in particolare. A più riprese aveva criticato anche la legittimità dei provvedimenti.

Ora la sentenza pronunciata a gennaio a Reggio Emilia sembra in qualche modo dargli ragione. Nella sentenza l'autocertificazione viene considerata un "falso inutile". La storia risale al marzo del 2020, in pieno lockdown, quando per uscire di casa appunto bisognava giustificarsi scrivendo il motivo nell'autocertificazione. Un uomo e una donna furono denunciati dai carabinieri perché dichiararano di dover andare in ospedale per delle analisi quando invece non avevano mai messo piede nel nosocomio. Ma il giudice li ha assolti. "Illegittimi il dpcm io resto a casa e gli altri analoghi dpcm emanati dal presidente del Consiglio durante la prima emergenza Covid. E ciò perché il decreto dell’8 marzo 2020, che istituiva le zone rosse al Nord, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, la quale costituisce una misura restrittiva della libertà personale che soltanto il giudice penale può adottare", si legge nella sentenza.

