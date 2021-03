La paura di un nuovo lockdown e l'emergenza vaccini su Restart

10 marzo 2021 a

Stasera in tv, 10 marzo, in seconda serata su Rai 2, nuova puntata di Restart l'Italia ricomincia da te. E' il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo che ovviamente si occupa dell'attualità e in questa fase si concentra sull'emergenza Covid ma anche sulla complessa situazione politica che sta vivendo il Paese. Tra gli ospiti, Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, e Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2. In puntata al centro dell'attenzione in particolare la paura di un nuovo lockdown lazionale a distanza di un anno dal primo.

Ma anche le promesse disattese sui vaccini, gli italiani che sono stati vaccinanti nel mondo e come velocizzare una campagna che può essere decisiva nell'emergenza del Covid. Annunciata la presenza di Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria, e Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid 19 della regione Liguria. In studio, inoltre, Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm di Pomezia, la società che insieme all'università inglese di Oxford ha messo a punto il vaccino anti Covid e che oggi collabora con AstraZeneca che lo produce. Al centro del dibattito, ovviamente, ci saranno i ritardi nelle consegne e l’efficacia del vaccino che ha ricevuto il via libera anche per gli over 65. Il programma si occuperà anche della situazione economica che sta vivendo l'Italia. Si aprirà con la fotografia delle crisi industriali e il caso Alitalia.

Interverranno Maurizio Stirpe, vicepresidente Confindustria per il Lavoro e le relazioni industriali, e Giuliano Noci, School of management e Prorettore politecnico di Milano. Alla lavagna di Restart, Carlo D’Ippoliti, Docente di Economia Università La Sapienza, sulle aziende in crisi e lo Stato che torna azionista e Gianluca Timpone, commercialista, per un focus sul cashback, una iniziativa a cui hanno aderito milioni di italiani e che comunque resta al centro della polemica politica.

