Enrico Letta segretario Pd dopo Zingaretti? "Mi prendo 48 ore di tempo per decidere"

Enrico Letta, ex presidente del consiglio dei ministri, prossimo segretario nazionale del Partito Democratico? Da diverse ore il suo nome è considerato in pole position per la successione a Nicola Zingaretti. E Letta con un tweet ha confermato le indiscrezioni, annunciando però di aver bisogno di 48 ore di tempo per decidere: "Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere". Un tweet che colleziona migliaia di like e che viene rimbalzato da centinaia e centinaia di utenti. Enrico Letta sarà davvero il successore di Zingaretti alla guida del partito?

Di sicuro nelle prossime ore saranno intensi i rapporti tra i principali esponenti democratici e tra le correnti. Difficile comprendere su cosa rifletterà Enrico Letta anche se stando ai rumors vuole capire bene se c'è la possibilità di ricompattare le varie anime democratiche. Di sicuro l'ex premier viene visto come una delle figure più autorevoli del Pd. Pisano, classe 1966 (20 agosto), è stato presidente del consiglio dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. E' stato l'apice della sua lunga carriera politica in cui ha ricoperto importanti ruoli. Deputato in quattro legislature, dal 20 maggio 2001 al 23 luglio del 2015, quando ha rinunciato al seggio per dedicarsi all'insegnamento universitario. Dal primo settembre di quell'anno dirige la Scuola di affari internazionali dell'Istituto di studi politici di Parigi. Dal 2004 al 2006 è stato anche eurodeputato, ma ha fatto parte di diversi governi.

Prima esperienza da ministro nel 1998 nel primo governo D'Alema: politiche comunitarie. Nel 1999, dicastero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel secondo governo D'Alema. Nel 2000 viene confermato da Giuliano Amato e diventa anche ministro del commercio con l'estero. Dopo l'esperienza europea viene nominato sottosegretario alla presidenza del consiglio del governo di Romano Prodi (2006-2008). Poi vicesegretario del Pd e in seguito l'esperienza da premier. Nella vita privata primo matrimonio a 24 anni e divorzio dopo sei anni. In seconde nozze si è sposato con Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, con cui ha tre figli.

