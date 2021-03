La telefonata tra Arcuri e l'imprenditore che poteva far arrivare mascherine a metà prezzo

09 marzo 2021 a

Le Iene di nuovo protagoniste della serata televisiva. Stasera in tv, 9 marzo, nuova puntata dello show di Italia 1, inizio alle ore 21.25. Come tutti i martedì al timone della puntata ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino e naturalmente non mancheranno le irriverenti voci dei componenti del gruppo della Gialappa’s Band. Ad aprire la puntata di questa sera saranno i ragazzi del gruppo Maneskin, la banda rock che ha appena vinto l'edizione numero 71 del Festival di Sanremo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si esibiranno proponendo il live del brano Zitti e buoni.

La canzone ha già raggiunto, in una manciata di giorni, numeri strabilianti ed è prima in tutte le classifiche digitali con ben 1.300.000 stream solo su Spotify. Già protagonisti di un’intervista a quattro, che questa sera verrà nuovamente mandata in onda anche con alcuni contenuti inediti, i giovanissimi non si sono risparmiati dal rispondere alla consueta raffica di domande. Ovviamente non solo Maneskin nella puntata de Le Iene. Non manca il classico scherzo. La vittima è Ghemon, altro protagonista dell’appena terminato Festival della canzone: il cantante resta basito quando scopre che la sua fidanzata Giulia, complice di Nicolò De Devitiis, ha venduto 10 paia di sneakers che lui colleziona e a cui tiene tantissimo, per racimolare dei soldi per un intervento di chirurgia estetica.

Ma questa sera a Le Iene anche l'inchiesta sui milioni di mascherine arrivate dalla Cina senza le dovute certificazioni. La trasmissione propone l'audio di alcune telefonate dell'ex commissario Covid, Domenico Arcuri, con l’imprenditore Filippo Moroni che avrebbe tentato inutilmente di fornire dispositivi certificati e a prezzo molto più conveniente, “senza volerci guadagnare e per aiutare il paese”.

Marzo 2020: qualcuno avrebbe provato inutilmente a far arrivare mascherine con marchio Ce alla metà del prezzo di quelle poi acquistate senza certificazioni. Vi raccontiamo tutto stasera a #LeIene con l’inchiesta di @gaetanopecoraro e @marcoocchipintj https://t.co/CFJjwC9qEq — Le Iene (@redazioneiene) March 9, 2021

