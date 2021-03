Non solo Covid a Fuori dal Coro: bimbi sottratti alle famiglie e abitazioni occupate

09 marzo 2021 a

a

a

La campagna vaccinale, la diffusione delle varianti Covid, la situazione economica che sta vivendo il Paese, gli equilibri politici. Sono alcuni dei principali argomenti della puntata di Fuori dal coro, in programma stasera in tv, 9 marzo, a partire dalle ore 21.25 sulle frequenze di Rete 4. Nel programma condotto da Mario Giordano, come sempre, numerose le inchieste e gli approfondimenti in prima serata. Al centro della trasmissione Giordano tornerà ancora una volta a parlare, con nuove clamorose rivelazioni, delle mascherine che ancora circolano nelle nostre città e che sono ritenute pericolose.

Ma a seguire è previsto anche un ampio spazio per il caos vaccini, dai ritardi nella consegna delle dosi previste che hanno spinto il premier Mario Draghi a tenere una posizione molto dura nei confronti di Astrazeneca, fino alle moltissime fiale che vengono conservate nei frigoriferi e che ancora non sono state utilizzate. Con il professor Andrea Mangiagalli, inoltre, una analisi sulla Regione Piemonte, che ha aggiornato il protocollo per le cure domiciliari dei pazienti Covid 19. Altre regioni seguiranno questo esempio? E' un modo di agire efficace? Quali sono i vantaggi per il sistema? Ma non si parlerà soltanto dell'emergenza Covid.

Le telecamere della trasmissione di Mario Giordano riaccendono l’attenzione sulla vicenda dei minori sottratti alle famiglie: a Bibbiano tutti i bambini sono ritornati a casa, ma nuovi casi ancora non risolti sono emersi anche in Lunigiana e vicino Cuneo. Fuori dal Coro racconta le storie e fa il punto della situazione. Infine grazie alla testimonianza di una giovane coppia che ha acquistato una casa a Brescia da oltre un anno senza riuscire a prenderne possesso, si racconterà il problema delle occupazioni abusive degli immobili privati. Come in tutte le puntate del talk, numerosi e autorevoli gli ospiti tra cui Alessandra Mussolini, Iva Zanicchi e Vittorio Feltri. Una puntata che si annuncia come al solito molto intensa.

