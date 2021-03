Covid, Mario Draghi: "Accelerare con i vaccini per tornare alla normalità" | Video

08 marzo 2021 a

"Accelerare con i vaccini per tornare alla normalità". Il Premier Mario Draghi ha inviato un videomessaggio alla commissione Pari opportunità in occasione dell'8 marzo e ha ricordato l'imminente anniversario del 9 marzo 2020 quando il suo predecessore Giuseppe Conte annunciò la chiusura dell'Italia per la pandemia. "Mai avremmo pensato che oggi ci saremmo trovati a fronteggiare una emergenza analoga", ha detto il presidente del Consiglio.

"Dobbiamo moltiplicare ogni sforzo, siamo solo all'inizio, il nostro compito è quello di salvaguardare, con ogni mezzo, la vita degli italiani. E permettere al più presto un ritorno alla normalità. Ogni vita conta, non perdere un attimo, non lasciar nulla di intentato, compiere scelte meditate ma rapide. Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile. Le mie preoccupazioni sono le vostre preoccupazioni, il mio pensiero costante è diretto a rendere efficace ed efficiente l'azione dell'esecutivo nel tutelare la salute. Sostenere chi è in difficoltà, favorire la ripresa economica, accelerare le riforme", ha detto nel collegamento video.

Draghi poi ha dedicato una parte del suo intervento alla campagna vaccinale cruciale per uscire dall'emergenza: "Nel piano di vaccinazioni che sarà nei prossimi giorni potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli. Questo non è il momento di dividerci, o di riaffermare le nostre identità ma è il momento di dare una risposta alle tante persone che soffrono per la crisi economica che rischiano di perdere il posto di lavoro, di combattere le disuguaglianze. In un solo anno il numero degli italiani che vivono in una situazione di povertà assoluta è aumentato di oltre un milione". Sulla festa delle donne ha aggiunto: "Non voglio qui ripetere le bellissime parole del presidente della Repubblica sulla condizione femminile. Voi sapete bene quanto sia doloroso, sul femminicidio e su qualsiasi forma di violenza di genere sono da condividere condivido le proposte della Commissione parlamentare di inchiesta".

