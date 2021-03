Recovery Plan, il ministro Franco: "Dall'Ue 191,5 miliardi disponibili a fine estate"

08 marzo 2021 a

"Le risorse dell'Ue saranno disponibili da fine estate". Il ministro dell'economia Daniele Franco ha presentato il Recovery Plan e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in audizione davanti alle commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera. "Next generation Eu è un passaggio storico nel processo di integrazione europea e un passo avanti significativo nella costruzione di un bilancio comune - ha spiegato il ministro - Il 90% dei fondi saranno distribuiti attraverso questo dispositivo, per accedere alle risorse ciascun Paese deve definire piani coerenti di investimento su sei ambiti, che sono tutte priorità anche per il nostro Paese".

Queste le tappe ancora da seguire. I progetti saranno presentati alla Commissione Ue entro il 30 aprile. Alla commissione spetterà poi, nelle successive 8 settimane, la valutazione del piano nazionale. Il Recovery fund per l’Italia prevede fondi a disposizione del nostro Paese per circa 196 miliardi a prezzi correnti, 69 sotto forma trasferimenti, 127 sotto forma prestiti. Tuttavia - ha specificato Franco davanti alle commissioni - gli ultimi dati, e il regolamento europeo che prende a riferimento il Pil del 2019, "portano a una stima dell’entità delle risorse per circa 191,5 miliardi, leggermente inferiore a quella indicata a gennaio". Il Recovery Plan, ha aggiunto, consegnerà "un paese più prospero, più sostenibile, con una Pubblica Amministrazione più efficiente, e costituirà una tappa importante per il progetto di integrazione economica europea, e contribuirà a rafforzarlo".

Il piano contiene progetti "storici" come Alta Velocità, piano asili nido, programma per la ricerca, rigenerazione urbana, interventi di ristrutturazione edilizia, industria 4.0. I progetti in essere ammontano a circa 65 miliardi. "Dovremo riflettere nelle prossime settimane sulla distribuzione dei fondi tra progetti già in essere e nuovi progetti", ha detto il ministro. Ma non bisogna perdere tempo: "Dobbiamo definire un piano metodologicamente unitario e coerente con gli obiettivi, abbiamo meno di due mesi. Per questo motivo la definizione del piano non può subire battute d’arresto".

