Nicola Zingaretti da Barbara d'Urso: "Atto d'amore le dimissioni da segretario Pd"

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a ’Live non è la D’Urso' su Canale5 domenica 7 marzo. Zingaretti è dimissionario da segretario del Pd. "Mi ha dato fastidio che tutti insieme abbiamo voluto il governo Conte, quando quel progetto non è andato in porto mi hanno accusato di Conte o morte. Sono stato accusato ingiustamente di aver difeso una linea scelta insieme. Io amo il pluralismo ma non vuol dire stare zitti nelle riunioni e poi attaccare in pubblico", ha detto Zingaretti in tv.

"Ho fatto un atto che rivendico ma io non scompaio, ci sarò e combatterò con le mie idee", ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti nel corso della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset.

Si è parlato di lui come candidato a sindaco di Roma. "Io candidato sindaco a Roma? Non è assolutamente il mio obiettivo o pensiero. Sono il presidente della Regione Lazio, in questi mesi ho difeso la mia gente dal covid e ora ci sarà la sfida del lavoro e di correre sui vaccini. Ho tantissime cose da fare", ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a ’Live non è la D’Urso'.

Ha poi aggiunto, sulla sua decisione di lasciare la segreteria del partito. "Ho voluto dare una scossa quando ho percepito che il partito si poteva bloccare in dinamiche interne. Il mio è un atto d’amore".

Molto si è polemizzato proprio su Barbara d'Urso e Nicola Zingaretti ha spiegato il suo pensiero su questo tema nel corso dell'intervista andata in onda in apertura della trasmissione della domenica di Canale 5. "Tu sei stata messa in mezzo da un modo sbagliato di fare politica. Ho detto una cosa che confermo: questa è una bella trasmissione e molto popolare, qualcuno preferisce i salotti...", ha affermato il dimissionario segretario del Pd.

