Propaganda Live, le dimissioni di Zingaretti tra analisi e battute

05 marzo 2021 a

a

a

Stasera in tv, 5 marzo, su La7 torna l'immancabile appuntamento con Propaganda Live. Il talk show del venerdì come al solito condotto da Diego Bianchi detto Zoro, inizio alle ore 21.15, subito dopo la fine di Otto e Mezzo, il salotto di Lilli Gruber. Ovviamente come sempre accanto a Zoro ci sarà Makkox, il disegnatore satirico Marco Dambrosio che ancora una volta non sono sarà solo co-conduttore, ma regalerà agli spettatori i suoi disegni particolari ed emozionanti, nonché ovviamente ironici, oltre alle sue esilaranti battute.

Sanremo 2021, la scaletta della quarta serata: c'è anche la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte

Quali saranno gli argomenti della serata? Naturalmente al centro della trasmissione ci sarà certamente la politica, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario nazionale del Pd e le dure dichiarazioni che ha rilasciato contro il suo stesso partito e molti esponenti che pensano più alla propria posizione che ai problemi e alle esigenze del Paese. Durante la trasmissione ovviamente non mancheranno analisi e battute sul tema. Naturalmente si parlerà anche del Covid 19 e dei problemi che il Paese sta cercando di affrontare con una campagna di vaccinazione che ha bisogno di una velocità maggiore. Ma non sono escluse nemmeno battute e riflessioni sul difficile Festival di Sanremo che il Paese sta vivendo proprio a causa della pandemia.

Il caso Ilenia Fabbri e le novità sull'omicidio di Bolzano: approfondimenti a Quarto Grado

Gli ospiti fissi non mancheranno. Dal monologo di Valerio Aprea a Fabio Calenza. Come sempre spazio allo stesso Diego Bianchi e al suo Tolleranza Zoro, l'impegnativo ma sempre divertente reportage. Memo Remigi proporrà nuovamente la versione del “first reaction shock because”, poi saranno commentati i tweet più divertenti e da ricordare, tradizionale appuntamento del programma di La7. In studio inoltre Marco Damilano, Alessio Marzilli, Paolo Celata, Francesca Schianchi e Costanze Reuscher. Il profilo ufficiale della produzione ha inoltre annunciato la partecipazione di Antonella Attili, Filippo Ceccarelli, Andrea Pennacchi, la cantante Tahnee Rodriguez e Raiz, frontman degli Almamegretta.

Pd, da Veltroni a Zingaretti: tutti i segretari condannati alle dimissioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.