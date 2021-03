Barbara Palombelli a Sanremo con Amadeus e Fiorello. L'amore per Rutelli e il segreto sulla politica

05 marzo 2021 a

Accanto ad Amadeus e Fiorello, nella quarta serata del Festival di Sanremo, ci sarà la co-conduttrice Barbara Palombelli. Classe 1953, giornalista e volto televisivo, Palombelli dal 1982 è sposata con il politico Francesco Rutelli che è stato anche sindaco di Roma. Dal loro rapporto è nato il figlio Giorgio, poi ne hanno tre adottivi: Serena, Francisco e Monica. Lunga e intensa la sua vita nella tv, iniziata addirittura con Domenica In nel 1987, quando già lavorava nei giornali. Poi una lunga serie di trasmissioni, passando anche attraverso Otto e Mezzo, il Tg5, Matrix, Quarto Grado e la lunga esperienza con Forum, mentre dal 2020 è impegnata anche in Stasera Italia Speciale che ottiene sempre ottimi ascolti.

La scelta di coinvolgerla nella 71esima edizione del Festival di Sanremo ha creato più di un malumore in Rai, visto che lei ormai da anni lavora per il gruppo Mediaset. Polemiche che non sono affatto piaciute al direttore artistico Amadeus, convinto che Palombelli sia la persona giusta per l'intensa serata di oggi, venerdì 5 marzo, che decreterà il vincitore tra i giovani e vedrà nuovamente sul palco dell'Ariston tutti i big. Barbara Palombelli, tra l'altro, nella sua vita non ha fatto di certo soltanto televisione. Ha lavorato all'Europeo, al Giornale diretto da Indro Montanelli ed è stata anche vicecaporedattore di Panorma. Inviata del Corriere della Sera ed esperienza a Repubblica.

Insomma una giornalista particolarmente affermata e anche appassionata di musica. Inoltre è tifosa della Roma, ha una grande passione per creme e profumi, è legata ai cani della sua famiglia e spesso attiva anche sul suo profilo Instagram dove pubblica soprattutto foto del dietro le quinte. In passato le hanno chiesto come mai lei e suo marito sono riusciti a rimanere legati per tanti anni e lei ha risposto con una battuta: "Abbiamo sempre scelto di non parlare di politica".

