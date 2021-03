Campagna vaccinale e spreco di soldi pubblici a Sempre più fuori dal coro

02 marzo 2021 a

Stasera in tv, martedì 2 marzo, appuntamento su Rete 4 con Sempre più fuori dal coro. Approfondimenti e inchieste nel programma condotto da Mario Giordano. Inizio alle ore 21.15. Al centro dell'attenzione le nuove chiusure e le restrizioni che saranno obbligate dal Governo del premier Mario Draghi nel nuovo Dpcm che sarà adottato. Come reagirà il Paese? Quanto peserà sui piccoli imprenditori e sui lavoratori autonomi? Come saranno sostenuti dal governo? Ma ovviamente si parlerà di molto altro nella puntata di questa sera.

Ancora una volta la trasmissione accenderà i riflettori sull'inchiesta relativa alle mascherine cinesi acquistate dalla struttura commissariale italiana durante la prima ondata di Covid 19. Ma ovviamente nel corso delle tre ore di diretta, spazio anche all’analisi della questione sanitaria. In studio la dottoressa Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, che cercherà di fare chiarezza sul piano vaccinale nazionale, sui sieri che sono disponibili e sull’esistenza di un presunto mercato parallelo per la vendita fuori dalle regole Ue.

Riuscirà l'Italia ad accelerare sul piano vaccinale? Quanti mesi occorreranno per mettere al sicuro il Paese? Quanto tempo servirà per veder approvato un vaccino italiano? E sarà possibile produrre negli stabilimenti del nostro Paese i farmaci scoperti e realizzati dai colossi stranieri? Dunque sarà l'occasione per fare il punto su quello che ormai è diventato il tema principale del dibattito sul virus. Grazie all’aiuto del dottor Andrea Mangiagalli, inoltre, si tornerà ad approfondire la questione delle cure domiciliari, naturalmente in relazione al Covid. Ma Sempre più fuori dal coro ancora una volta accenderà i riflettori sullo spreco dei soldi pubblici e sui fondi europei che non vengono utilizzati dall'Italia. Tra gli ospiti della serata ci saranno anche Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Hoara Borselli. Insomma anche questa sera è prevista una puntata che si annuncia molto intensa.

