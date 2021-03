Covid, Draghi sostituisce Arcuri. Il generale Figliuolo è il nuovo Commissario all'emergenza

01 marzo 2021 a

Un militare al posto di Domenico Arcuri pee gestire l'emergenza della pandemia e la campagna vaccinale. Dopo giorni di pressing il governo ha deciso il cambio al vertice della struttura commissariale per il coronavirus. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. "A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il generale Figliulo è originario di Potenza, ha ricoperto molti incarichi nell'Esercito con incarichi interforze e internazionali. Ha ricoperto l’incarico di capo ufficio generale del capo di Stato maggiore della difesa e dal 7 novembre 2018 è comandante logistico dell’Esercito. E' stato comandante del contingente nazionale in Afghanistan nell’ambito dell’operazione Isaf e come comandante delle forze Nato in Kosovo, nel periodo che va dal settembre 2014 all’agosto 2015. Ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui la decorazione di cavaliere dell’ordine militare d’Italia, la Croce d’ora e una Croce d’argento al merito dell’esercito e Nato Meritorius service medal.



Questa mattina, 1 marzo, da quello che si è appreso Domenico Arcuri era stato a Palazzo Chigi ma non ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Negli ultimi giorni si erano moltiplicate le pressioni sul governo per sostituirlo. Fare in fretta per vaccinare gli italiani. Il governo nomini subito un nuovo responsabile al posto di Arcuri, che si occupi di approvvigionamento e organizzazione”, aveva scritto su Twitter Antonio Tajani. Tra i primi chiedere la testa di Arcuri c'era Matteo Salvini che non ha perso tempo a commentare la notizia della sua sostituzione con un tweet: "Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta".

