Quarta Repubblica sul nuovo piano vaccini e il sistema giustizia

01 marzo 2021 a

a

a

Stasera in tv, 1 marzo, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro. Ovviamente al centro dell'attenzione ancora una volta il Covid e le emergenze che ha causato nel Paese, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Annunciata la presenza del leader della Lega, Matteo Salvini, e del consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale, Guido Bertolaso.

Commenti e dibattito sulle misure anti Covid che entreranno in vigore il 6 marzo e lo resteranno almeno sino al 6 aprile, contenute nel Dpcm del Governo Draghi, il primo del nuovo premier. Ma si parlerà anche del nuovo piano per i vaccini e del coinvolgimento della Protezione civile. L'obiettivo è quello di arrivare a 19 milioni di somministrazioni ogni mese. Naturalmente non si parlerà solo della stretta attualità durante la trasmissione. Numerosi i tempi al centro del dibattito di Quarta Repubblica: una analisi delle cause che rallentano le operazioni per la vaccinazione di massa e le possibili soluzioni; gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Roma sulla maxi-commessa di mascherine dalla Cina; le testimonianza sullo svolgimento dei concorsi per entrare in magistratura, dopo quanto rivelato dal libro-intervista di Alessandro Sallusti e Luca Palamara (“Il Sistema”, Rizzoli); gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Bibbiano, dove i bambini al centro dei presunti affidi illeciti denunciati dall’indagine “Angeli e Demoni” sono rientrati in famiglia.

PresaDiretta, le strade dell'odio aperte dal Covid

Annunciato anche un reportage sui provvedimenti anti pandemia che sono stati presi negli Usa, dove in alcuni stati i locali pubblici sono chiusi mentre in altri aperti, e un racconto della somministrazione del vaccino russo Sputnik V nella Repubblica di San Marino. Questa settimana Nicola Porro dedica il faccia a faccia all'armatore Guido Grimaldi. Ma ovviamente come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti: dal giurista Carlo Nordio al garante dell'infanzia della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, ai giornalisti Alessandro Sallusti e Piero Sansonetti. In studio anche Daniele Capezzone, Frank Cimini e suor Anna Monia Alfieri. Dunque anche stasera una puntata che si annuncia particolarmente intensa.

Ascolti tv domenica 28 gennaio, trionfo per Luisa Ranieri: Le indagini di Lolita Lobosco sfiorano il 30% di share

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.