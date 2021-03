Covid, Garavaglia: "Si apre a Pasqua solo se ci sono le condizioni"

01 marzo 2021 a

"Si apre a Pasqua se ci sono le condizioni per farlo in sicurezza". Sono le parole pronunciate dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un'intervista a Radio24 che è andata in onda questa mattina 1 marzo. Il rappresentante del governo ha spiegato che spiegando che "è meglio prudenti essere prudenti in marzo per essere più sereni nei sei mesi successivi, quando ci auguriamo che le cose andranno meglio. Si apre tutto quello che si può aprire con programmazione e prudenza". Semmai - ha consigliato il ministro - "si faranno più gite fuoriporta".

Insomma anche il ministro del Turismo sposa la linea della prudenza che il governo intende portare avanti anche nel prossimo Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile e che di fatto ripropone le chiusure del precedente approvato dal governo Conte.

Una delle ipotesi in campo per tentare di riaprire qualcosa prima possibile è quella del passaporto vaccinale. Ma l'idea è ancora in una fase preliminare come ha ammesso lo stesso ministro: "C'è una discussione aperta sul passaporto sanitario, ma ci vogliono soluzioni comuni in Europa. Le vaccinazioni devono accelerare. Abbiamo perso mesi ed è difficile recuperare".

Poi il ministro ha affrontato il difficile gema dei ristori e degli aiuti al settore del turismo che è stato messo a dura prova da mesi e mesi di chiusure legate alla pandemia: "Dobbiamo ancora distribuire ancora 950 milioni di euro di risorse già stanziate, di sui 400 milioni per l'industria del turismo e 450 milioni del fondo aeroporti. Poi stiamo pensando a ristori in modo più equo. Non ci possiamo permettere di avere risorse e non distribuirle''. Infine un accenno alla questione Alitalia: "Ci serve una compagnia che funzioni. La compagnia di bandiera dove c'è e funziona è una carta in più. Il tema di Alitalia è annoso è inutile che ci giriamo intorno. Quello che è più importante è garantire una programmazione e una promozione molto più unitaria del settore turismo in Italia e nel mondo. Salvarla a tutti i costi non vuol dire niente, bisogna capire quali sono le condizioni".

