M5s, si rifà lo statuto. Beppe Grillo al vertice con Conte con il casco da astronauta

Si è concluso all'Hotel Forum di Roma il vertice tra Beppe Grillo e l'ex presidente del del Consiglio Giuseppe Conte e una stretta cerchia di big del Movimento 5 Stelle. Sul tavolo il futuro del Movimento entrato in crisi dopo la scelta, travagliata, di appoggiare il governo Draghi. Al vertice ha partecipato il garante Beppe Grillo che si è presentato con un casco da astronauta in testa. Durante il vertice, da quello che è filtrato, è stato deciso di mettere mano nuovamente allo statuto per individuare una guida politica. In molti indicano Conte. Il garante del movimento Beppe Grillo si è presentato al vertice indossando un caso da astronauta. Stessa "maschera" che ha indossato all'uscita quando Grillo ha lasciato l'hotel poco dopo di Conte. Poco dopo dono andati via anche il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, l’ex capo politico Vito Crimi e il capogruppo alla Camera, Davide Crippa, Paola Taverna, Luigi Di Maio, l’ex guardasigilli Alfonso Bonafede, Ettore Licheri. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni.

Il summit si sarebbe dovuto tenere a Marina di Bibbona nella villa del comico ma poi il cambio di programma e dunque si è scelto l'albergo romano dove grillo alloggia durante le sue trasferte a Roma. In tanti stanno spingendo affinché Giuseppe Conte diventi il leader politico del Movimento che deve ripensarsi, a livello di leader, dopo le pesanti defezioni causate dalle divisioni sull'appoggio al governo guidato da Mario Draghi, prima fra tutte quella di Alessandro Di Battista. "L'ex premier ha saputo guidare l'Italia in uno dei momenti più bui della sua storia. Sono convinto, ora più che mai, che la sua figura debba essere centrale nel progetto di rilancio del M5S", ha detto Stefano Bruffagni.

Il Movimento 5 Stelle deve fare i conti anche con il rapporto con la piattaforma Rousseau e Davide Casaleggio che negli ultimi giorni ha rilanciato chiedendo di ampliare le forme di partecipazione degli iscritti,

