Non è l'Arena, dall'emergenza vaccino al caso Alberto Genovese

Il piano vaccino che in Italia non decolla, il timore di una nuova intensa diffusione del Covid, le restrizioni a cui i territori sono costretti per cercare di arginare il virus. Stasera in tv, domenica 28 febbraio, su La7, la pandemia al centro del talk di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Inizio alle 20.35 per una puntata che si annuncia particolarmente intensa. E il piano vaccinale sarà proprio uno dei principali argomenti, anche alla luce delle parole con cui il premier Mario Draghi ha esortato il Consiglio europeo ad accelerare sul vaccino. Le aziende che non rispettano i tempi di consegna secondo il premier non devono essere perdonate e occorre che l'Europa prenda esempio dagli Stati Uniti e dal Regno Unito che hanno accelerato su questo aspetto.

Nuovo piano vaccini, Protezione civile in campo. Obiettivo 19 milioni di dosi al mese

Durante il programma, il dibattito a cui parteciperanno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, Guido Crosetto, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e Tommaso Cerno. Ma si tornerà a parlare anche della questione mascherine visto che i finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria, coordinati dalla Procura di Roma, hanno eseguito un arresto e quattro misure interdittive, per le indagini sull’affidamento di 1,25 miliardi di euro per l’acquisto di mascherine nel corso dell’emergenza. Sarebbebbe finito ai domiciliari Solis San Andreas Jorge Edisson e le misure interdittive riguarderebbero anche l'imprenditore Mario Benotti. In studio Sandra Amurri, Massimo Mallegni, Pier Luigi Stefani, Peter Gomez.

Caos Procure, 67 giudici scrivono a Mattarella: "Subito una commissione di inchiesta sullo scandalo"

Ma non solo Covid. Al centro della puntata di Non è l'Arena tornerà anche la giustizia. Ancora una volta ospite in studio l'ormai ex magistrato Luca Palamara che svelerà nuovi intrecci tra la magistratura e la politica. E' stata annunciata la presentazione di un documento audio esclusivo che solleverà molte polemiche. Non è l'Arena, infine, tornerà ad occuparsi anche del caso Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano in carcere per violenza sessuale e anche su questo capitolo sono annunciate nuove rivelazioni. Gli ospiti saranno Ivano Chiesa, Stefania Andreoli ed Elisa Rivoira.

La difesa di Genovese chiede di ascoltare audio dei video di Terrazza Sentimento

