Covid, cambio colori. Lombardia, Piemonte e Marche in arancione, zona rossa per Basilicata e Molise

Lombardia, Piemonte e Marche vanno in zona arancione. In rosso Basilicata e il Molise che ha chiesto, tramite il presidente della Regione, le massime restrizioni visto il boom dei contagi dell'ultima settimana. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera Il ministro della Salute Roberto Speranza sta preparando le ordinanze alla luce degli ultimi dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità. Numeri che, sommati a quelli del bollettino sull'andamento della pandemia, disegnano una situazione che tende in maniera preoccupante a peggiorare. Secondo le stesse indiscrezioni La Liguria, invece, passa da zona arancione a zona gialla, mentre la Campania resta in zona arancione.

Coronavirus, il bollettino di oggi: 253 morti e 20.499 nuovi casi in Italia. Tasso di positività al 6,3%

"Mi ha appena comunicato il ministro Speranza che da lunedì la nostra regione sarà in zona arancione. Mi dispiace moltissimo per le restrizioni che condizioneranno la nostra quotidianità e tutte le attività, ma mi preme raccomandarvi la massima attenzione. Sapete quanto in altre occasioni mi sono battuto per chiedere di consentire lo svolgimento di attività personali ed economiche, ma in questo momento abbiamo il dovere di fermare il prima possibile questa fase di recrudescenza del virus a tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini marchigiani", ha scritto su Facebook il governatore delle Marche Francesco Acquaroli.

Per quanto riguarda il Molise il professor Gianni Rezza durante il consueto punto settimanale con la stampa ha rivelato che è stata la stessa Regione a chiedere di entrare in zona rossa. "Ho richiesto di rendere tutta la regione Molise zona rossa da lunedì 1 Marzo. Il governo ha accolto la mia istanza. È un momento delicato per il nostro territorio e chiedo al Governo - che gestisce la Sanità in Molise attraverso un Commissario nominato da Roma - di cambiare strategia e attivare tutte le misure necessarie. Da parte della Regione, per le residue competenze che ci rimangono, siamo a disposizione", ha scritto il presidente della Regione Molise Donato Toma su Facebook.

