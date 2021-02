Covid, Rezza: "Chiudere scuole se ci sono focolai delle varianti" | Video

26 febbraio 2021 a

"La chiusura delle scuole è un'opzione da prendere in considerazione dove ci sono le varianti", lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, illustrando il consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Iss. "Quando si parla di chiusure scolastiche è sempre doloroso, ma laddove ci sono dei focolai, o c'è presenza di varianti ad alta trasmissibilità soprattutto nella popolazione scolastica, è chiaro che tale decisione dolorosa è assolutamente da considerare. Dobbiamo essere pragmatici", ha detto durante il consueto punto stampa.

Rezza ha ricordato che uno degli obiettivi prefissati è quello di mantenere aperte le scuole. "Finché è possibile farlo, è chiaro che la didattica in presenza rappresenta una priorità, però solo se la situazione epidemiologica lo permette". Il professore ha parlato del pericolo delle varianti sui bambini: "Oggi vediamo focolai nelle scuole che potrebbero essere conseguenza della diffusione delle varianti che infettano di più bambini, senza però sintomi gravi. L'infezione però decorre in maniera blanda nei bambini che tendono ad essere più infettati rispetto a quanto accadeva con i ceppi originali. Il tasso d'incidenza in età scolastica tende a crescere -afferma ancora- soprattutto al di sopra degli 11 anni. Non è un incremento drammatico per fortuna ma c'è, ci sono dei cluster soprattutto dove ci sono le varianti".

Intanto in Campania De Luca si è spinto in avanti. "Da lunedì si chiudono tutte le scuole", ha annunciato su Facebook. La situazione epidemiologica in Campania si complica e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, prova a correre ai ripari. Oggi, 26 febbraio, durante la consueta diretta social, De Luca è entrato a gamba tesa sul mondo della scuola e anticipa anche l'ordinanza, che verrà redatta domani mattina, dopo un ulteriore incontro dell'Unità di crisi regionale. In Molise hanno chiesto ed ottenuto la zona rossa.

