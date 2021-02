Giuseppe Conte torna all'università di Firenze. La lezione dell'ex premier | Video

26 febbraio 2021 a

L'ex premier Giuseppe Conte torna in cattedra. L'ex primo ministro è tornato oggi, 26 febbraio, all'università di Firenze dopo la lunga esperienza a Palazzo Chigi ha incontrato Luigi Dei, il rettore dell'Ateneo dove l'ex premier è docente di diritto privato. Conte, per poi tenere una lezione in streaming. E' arrivato nella sede del rettorato in piazza San Marco intorno alle 14.30 entrando in auto nel cortile interno dell'ateneo.

Nella zona numerose camionette delle forze di polizia in vista del presidio degli studenti del collettivo di Scienze politiche e rappresentanti del comitato Priorità alla scuola che, alle 15.30, si sono dati appuntamento di fronte al rettorato per protestare contro la presenza dell'ex premier.

Si intitola “Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia” la lectio magistralis che l’ex premier Giuseppe Conte tiene in diretta streaming dall’Università di Firenze. “Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina nella quale ho trascorso lunghi anni. Esperienza che mi ha arricchito enormemente, anche dal punto di vista umano. Ho accolto con gioia e emozione l’invito a tenere questa lezione. E’ una lezione che dedico a tutti gli studenti con l’auspicio che possiate affinare le vostre idee e progetti di vita”, ha iniziato Giuseppe Conte per poi entrare nel vivo della lezione: “L’Italia si è trovata ad affrontare per prima l’esplosione della pandemia. Il 31 gennaio, all’indomani del primo caso verificatosi a Roma, la coppia di coniugi cinesi” e “le difficoltà di gestione sono apparse subito chiare. L’organizzazione del nostro Ssn è di gestione pressoché esclusiva delle Regioni”.

L'ex premier ha poi parlato della difficoltà delle scelte prese durante la pandemia: "È ingannevole il dilemma che prefigura un’alternativa tra tutela della salute e tutela dell’economia. Già dalle prime valutazioni empiriche appare chiaro che la tutela prioritaria della salute ha consentito di difendere meglio anche il tessuto produttivo del paese e che le economie più resilienti si stanno dimostrando quello in cui sono state introdotte adeguate misure contenitive del contagio accompagnati da interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese”.

