Covid, il Molise chiede di diventare zona rossa

Il Molise vuole diventare zona rossa. Il presidente della Regione ha chiesto ieri sera, 25 febbraio, al ministro della Salute Roberto Speranza l'istituzione della zona rossa. Lo ha confermato lo stesso governatore Donato Toma che è stato interpellato in merito dall'agenzia Ansa. Negli ultimi giorni nel territorio molisano ch'è stato un boom di cali e i contagi sono aumentati vertiginosamente tanto che sono 33 i comuni che sono stati già inseriti nella fascia rossa. Si tratta di centri localizzati per la maggior parte nell'area orientale della regione.La decisione è attesa nelle prossime ore. Oggi pomeriggio, 26 febbraio, infatti, si attende la bozza del nuovo Dpcm Draghi con le nuove fasce regionali.

Una situazione complicata quella che si sta vivendo in questa fase della pandemia con il pericolo di una terza ondata alle porte. Una preoccupazione che è stata espressa anche da Stefano Bonaccini presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, in un post sui social: "Stiamo affrontando l’inizio della terza ondata: non possiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere questo terribile virus".

Il governatore ha firmato un'ordinanza che estende a tutti i comuni della Città Metropolitana di Bologna misure ulteriormente restrittive, da zona arancione scura, per arginare i contagi in aumento. Misure già in vigore da ieri in 10 comuni dell’Imolese e nei quattro confinanti del Ravennate. "Nell’area bolognese - sottolinea Bonaccini - nelle ultime settimane i casi positivi stanno crescendo a un tasso quasi tre volte superiore alla media nazionale. Il virus viaggia soprattutto tra giovani e giovanissimi. Anche i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva crescono. Dunque, le nuove misure sono indispensabili, soprattutto di fronte a varianti del virus che comportano una diffusione più estesa e più veloce". Insomma, il virus continua a fare paura e le misure restrittive continuano.

