Andrea Ruggeri, l'impegno in politica e la storia d'amore con Anna Falchi

Andrea Ruggeri, giornalista e parlamentare di Forza Italia, è uno degli ospiti della puntata di oggi, venerdì 26 febbraio, di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1 (inizio alle ore 14). Classe 1975, Ruggeri non è noto solo per la sua attività politica, ma anche per il suo lavoro svolto in precedenza, autore e inviato di diversi programmi televisivi su Rai 1 e Rai 2 tra cui Qui Radio Londra con Giuliano Ferrara, Presunto colpevole, Alice con Anna La Rosa, Italia sul Due, Ultima Parola con Gianluigi Paragone e Virus con Nicola Porro.

Nel 2015 Ruggeri è stato nominato da Silvio Berlusconi responsabile dei rapporti di Forza Italia con le televisioni e nel 2018 è stato candidato alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale del Lazio ed eletto. Fa parte della commissione di vigilanza parlamentare Rai. Ma agli onori della cronaca Ruggeri era già arrivato e non solo per il suo lavoro da giornalista eper essere nipote di Bruno Vespa, ma anche per la storia con Anna Falchi.

Nel 2011, infatti, è iniziato il rapporto sentimentale con la showgirl, attrice e conduttrice molto amata della televisione italiana. La storia va avanti quindi da dieci anni e spesso e volentieri la coppia ha partecipato ad eventi e appuntamenti culturali. Lei dopo le storie con Fiorello e Max Biaggi, nel 2005 si era sposata all'Argentario con l'imprenditore e finanziere Stefano Ricucci, dal quale un anno dopo si è separata. Dal 2008 al 2010 è stata con l'imprenditore romagnolo Denny Montesi da cui ha avuto la figlia Alyssa che ora ha 10 anni. Poi il legame con Andrea Ruggeri, che è quindi il più duraturo di tutta la sua vita. Ruggeri è anche un grande amante di sport, in particolare di tennis e calcio.

