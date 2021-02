Covid, Galli: "Terza ondata in corso, le cose non vanno come si sperava"

24 febbraio 2021 a

Per il professor Galli quello che sta succedendo a Brescia può configurarsi già come la terza ondata del Covid. "L'incremento dei casi a Brescia e il fatto che siano sostenuti da una diversa variante del virus Sars Cov-2 tecnicamente merita la definizione di terza ondata. Non si tratta di 'terrorizzare' le persone: non possiamo fare a meno di dire che le cose stanno andando diversamente rispetto a ciò che si sperava". A dirlo all'Adnkronos Salute Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, docente all'università Statale del capoluogo lombardo.

"La comparsa delle varianti - continua - significa problemi, che stiamo già pesantemente apprezzando in tutta Italia. Non si tratta di una questione solo lombarda", dice Galli sottolineando che nella comunità scientifica "c'è preoccupazione per più di una realtà". L'Italia "si sta colorando di aree dove si stanno verificando condizioni e situazioni pericolose. E questa cosa è purtroppo innegabile", conclude Galli. Insomma il professore continua a sottolineare la pericolosità di questa fase con le varianti che stanno prendendo piede in diverse zone d'Italia e con il virus che, visto che alcune di queste "versioni" del virus sono più infettive, corre ancora più veloce vanificando le misure di contenimento in atto,

In provincia di Brescia, da ieri 22 febbraio in zona arancione rafforzata a causa della diffusione della variante inglese del Covid, oggi, 24 febbraio, sono stati registrati 901 nuovi contagi di Coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino della regione. L'area del bresciano supera i numeri della più popolosa provincia di Milano, dove si registrano da ieri 773 nuovi casi, di cui 333 a Milano città. Questi i nuovi casi per provincia in Lombardia: Milano: 773 (di cui 333 a Milano città); Bergamo: 207; Brescia: 901; Como: 260; Cremona: 83; Lecco: 80; Lodi: 45; Mantova: 104; Monza e Brianza: 274; Pavia: 200; Sondrio: 11; Varese: 273.

