Governo, nominati sottosegretari e vice ministri: ecco chi sono. Tutti i nomi

24 febbraio 2021 a

a

a

Il governo di Mario Draghi è ora completo. Dopo aver annunciato la lista dei ministri in occasione dello scioglimento della riserva e dell'accettazione dell'incarico di premier nella prima serata di venerdì 12 febbraio, il consiglio dei ministri - convocato per oggi a partire dalle ore 18 - ha nominato anche i vice ministri e sottosegretari. Ecco chi sono e i loro nomi. Le nomine dopo un cdm ad alta tensione che ha visto frizioni fra i partiti. Poco dopo le ore 20 è arrivato il via libera.

Governo Draghi con 23 ministri: 15 politici e 8 tecnici. Tutti i nomi e gli equilibri tra i partiti

Il premier Mario Draghi completa quindi la squadra di governo con la nomina di 39 tra viceministri e sottosegretari.

Ecco la lista completa.

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale); Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale); Vincenzo Amendola (affari europei); Giuseppe Moles (informazione ed editoria); Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica); Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica). Esteri e cooperazione internazionale: Marina Sereni - viceministro; Manlio Di Stefano e Benedetto Della Vedova sottosegretari. Interno: Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto e Carlo Sibilia. Giustizia: Anna Macina e Francesco Paolo Sisto. Difesa: Giorgio Mulè e Stefania Pucciarelli. Economia: Laura Castelli - viceministro; Claudio Durigon, Maria Cecilia Guerra e Alessandra Sartore sottosegretari.

Daniele Franco nuovo ministro dell'economia: chi è il fedelissimo di Draghi

Sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin - viceministro; Alessandra Todde - viceministro; Anna Ascani sottosegretari. Politiche agricole alimentari e forestali: Francesco Battistoni e Gian Marco Centinaio. Transizione ecologica: Ilaria Fontana e Vannia Gava. Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova - viceministro; Alessandro Morelli - viceministro; Giancarlo Cancelleri sottosegretario. Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto e Tiziana Nisini. Istruzione: Barbara Floridia e Rossano Sasso. Beni e attività culturali: Lucia Borgonzoni. Salute: Pierpaolo Sileri e Andrea Costa sottosegretari.

Mario Draghi è il nuovo premier: la lista dei ministri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.