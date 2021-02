Marche, polemiche per le frasi di Carlo Ciccioli sulla famiglia: "Il padre detta le regole, la madre accudisce"

24 febbraio 2021 a

Marche, aspre polemiche per alcune frasi sulla famiglia pronunciate dal consigliere regionale Carlo Ciccioli, ex deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia. "Il padre detta le regole, la madre accudisce", questo uno dei passaggi al centro della bufera mediatica che ha investito l'esponente politico meloniano. Durissima la parlamentare Pd, Alessia Morani: "La destra che si è affermata nelle ultime elezioni regionali sta portando avanti scelte che evocano il ventennio fascista", scrive su Facebook. "L’ultima iniziativa del capogruppo di Fratelli d’Italia

Ciccioli (dopo le affermazioni aberranti su aborto e sostituzione etnica) riguarda la presentazione di una legge per la famiglia che stabilisce che il padre deve dare le regole e la madre deve accudire. Siamo di fronte ad una proposta palesemente incostituzionale che rivela una concezione della donna e delle famiglie medievale. Credo che serva una mobilitazione della comunità marchigiana di fronte a questa maggioranza regionale che vuole riportarci indietro di 100 anni. Non possiamo più tollerare questa deriva culturale e politica".

Ciccioli, sul suo profilo facebook, ha spiegato il senso della sua affermazione, evidenziando come sia stato "linciato per una frase estrapolata durante una conferenza".

"Tutto è nato da una frase estrapolata in una conferenza stampa sulla Legge regionale sulla Famiglia, datata 1998, largamente insufficiente. Sono intervenuto pochi minuti a margine della presentazione di una proposta di revisione da parte di Fratelli d’Italia e ho detto semplicemente che la famiglia naturale è formata da un uomo e da una donna e dai figli: questa è la cellula base della società, nel senso che solo una donna può concepire una vita. Sono psichiatra, ho lavorato 30 anni nel campo e ora per un giornalista che ha montato il caso mi stanno linciando. Ho ricevuto insulti ai quali nemmeno faccio più caso, sono sui siti in prima pagina, mia figlia è impressionata. Cosa ho detto di tanto scandaloso?", si chiede Ciccioli. Di seguito il post integrale del suo lungo intervento.

