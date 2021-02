Elezioni a Roma, Salvini a Oggi è un altro giorno: "Al Campidoglio in ballo Guido Bertolaso"

24 febbraio 2021 a





Elezioni amministrative a Roma, Matteo Salvini lancia Guido Bertolaso come candidato sindaco per la corsa al Campidoglio. "C’è in ballo Guido Bertolaso che sta dando prova di efficienza, velocità e concretezza. Altre persone si sono fatte avanti. Appena finita la squadra di Governo, capiremo i candidati a Roma, Milano, Torino, Napoli. Ci sono tante persone disponibili", ha detto il leader della Lega, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Non appena sarà chiusa la partita dei vice ministri e dei sottosegretari del governo di Mario Draghi, infatti, per le principali forze politiche si aprirà il discorso legato alle elezioni amministrative. Un turno molto importante quello inizialmente previsto in primavera, ma che potrebbe slittare a fine settembre a causa dell'emergenza epidemiologica in atto. Tra le città metropolitane, la capitale è il centro più importante e contendibile per il centrodestra e Matteo Salvini ha provato a mettere subito le "mani in avanti", proponendo un candidato che risulterebbe in tal modo gradito sia alla Lega che a Forza Italia. Bertolaso fu infatti l'uomo a cui Silvio Berlusconi, allora premier, diede in mano l'organizzazione della protezione civile nazionale, che ben figurò in occasione del terremoto a L'Aquila del 2009. Non solo, in questo modo Salvini probabilmente stoppa qualsiasi fuga in avanti di Fratelli d'Italia, che aveva ipotizzato Giorgia Meloni quale possibile candidato alla carica di sindaco, per sfidare Virginia Raggi.

Non si sa ancora se Pd e M5S correranno uniti per il Campidoglio, di certo il segretario Pd Nicola Zingaretti non era stato per nulla tenero nei confronti dell'attuale prima cittadina. In ballo, per il centrosinistra, per ora c'è solo Carlo Calenda, leader di Azione, ed ex ministro dello Sviluppo economico. Peraltro il centrodestra, dato avanti nei sondaggi a livello nazionale di 13 punti rispetto al duo Pd-M5S, sarà chiamato a ritrovare l'unità persa in parlamento proprio in occasione del prossimo turno amministrativo.

