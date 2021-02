I carbonari del Pd umbro, invisibili per i vertici del Partito

Roberto Segatori 24 febbraio 2021 a

Il Pd nazionale, insieme a quello regionale, è alle prese con un doppio paradosso: aver smarrito la propria identità e continuare a ignorare le migliori risorse interne. Curiosamente ci ha dovuto pensare Draghi a dire a Zingaretti e agli altri leader di partito che “si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d’accordo. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità ma semmai ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del Paese”.

Eppure il sospetto che il Pd abbia perso un po’ della sua identità resta, se è vero che il suo segretario nazionale ammicca alla possibilità di ritrovarsi in un rassemblement sotto la guida di Giuseppe Conte. Il secondo paradosso sta nel fatto che le persone che nel Pd rappresentano la principale apertura verso il futuro siano costrette a muoversi in modo carbonaro. A livello nazionale appaiono così (ma spesso con un’irritazione assai esplicita) le militanti e le dirigenti del partito, ignorate nelle nomine ministeriali nel nuovo governo e appena blandite come sottosegretarie. A livello regionale, in un quadro di scollamento generale, sono costretti a muoversi da subacquei personalità di eccellente caratura morale e professionale. Il caso più clamoroso è quello di Paolo Polinori, segretario comunale perugino. Al di là della carica, che le giovani sostenitrici di Bori tendono a misconoscere (vero Bistocchi, vero Spera?), il professore universitario di economia ha organizzato vari incontri on line sulla sanità, sui diritti civili, sugli investimenti pubblici con risorse europee. Polinori è membro del board dei direttori dell’Associazione italiana degli economisti dell’energia (Iaee), una qualifica quanto mai utile considerati i ritardi del Pd sulla green economy.

Ma tutto questo non basta a indurre il leaderino Bori a coordinarsi con lui per le iniziative nel territorio perugino. Anzi lo stesso Bori tende sistematicamente a escludere una presenza pluralistica dei compagni di partito nei suoi eventi, al punto da indurre Enrico Menichetti e Mario Tosti a dare le dimissioni dal Comitato di garanzia del Congresso regionale del partito. Altri personaggi abituati ad agire in semiclandestinità sono il sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio, e quello di Magione, Giacomo Chiodini. Del primo abbiamo ricordato lo scorso anno le azioni più significative. Impegnato ad amministrare un Comune tra vicini con sbalzi di umore (il sindaco di Foligno) e in declino (quello di Spoleto), Sperandio ha conquistato il riconoscimento della Fao per la fascia olivata e sta cercando di realizzare senza alcun sostegno regionale un parco di pale eoliche per la produzione di energia sostenibile. Altri meriti, sui servizi e sulla valorizzazione del lago, può vantare Chiodini. Ma per il Pd umbro queste persone sono quasi invisibili. Come pensa dunque la sinistra di riconquistare il terreno perduto rispetto a una destra che sta governando in maniera assai modesta?

