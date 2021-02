Sondaggio Swg, Meloni guadagna oltre un punto e balza al 17,5%. Governo Draghi bocciato dal 56% degli italiani

22 febbraio 2021 a

Consueto appuntamento del lunedì con il sondaggio Swg durante il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Dopo la nascita del governo Draghi, Fratelli d’Italia sale al 17,5%, guadagnando l’1,3, unico partito a crescere insieme a Forza Italia, che si piazza al 7,5% con un +0,6, mentre nelle intenzioni di voto le altre forze politiche diminuiscono o restano stazionarie.

A rilevarlo appunto un sondaggio Swg per il Tg La7. Intanto la maggioranza degli italiani, per la precisione il 56%, è poco o per nulla soddisfatta della composizione del nuovo governo.

La percentuale sale al 63% tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, mentre scende al 45 e al 41 tra quelli, rispettivamente, di Lega e Pd.

