Casalino contro Renzi a Live Non è la D'Urso: "Immorale far cadere il governo Conte durante la pandemia" | Video

Rocco Casalino ospite a Live Non è la D'Urso nella puntata di domenica 21 febbraio su Canale5. L'ex portavoce di Giuseppe Conte è tornato sulla caduta del governo che ha dato poi il la a quello presieduto da Mario Draghi: "Quella di Renzi è stata una operazione legittima dal punto di vista politico, visto che quando si tornerà al voto la sua parte praticamente sparirà e per questo aveva bisogno di una scossa - ha sottolineato - ma far cadere un governo in piena pandemia Covid a mio avviso è stato immorale".

"Ti sta simpatico Renzi?", gli chiede la conduttrice Barbara D'Urso. "No, per niente. Neanche a pelle. Salvini come persona era più apprezzabile, lui no", ha aggiunto ancora Casalino. Insomma, un odio profondo. D'altronde anche Renzi spesso lo aveva chiamato in causa per criticare Conte, ricorrendo spesso alla similitudine: "Il Parlamento non è il Grande Fratello", proprio a sottolineare la prima esperienza televisiva di Casalino.

Rocco Casalino, dalle violenze subite dal padre agli oltre 169.000 euro annui come portavoce di Conte

