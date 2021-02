Insulti a Giorgia Meloni, il compagno la difende in tv: "Fiero di lei" | Video

21 febbraio 2021 a

Insulti a Giorgia Meloni, è stata una giornata di continue prese di posizione per esprimere solidarietà a Giorgia Meloni a cui hanno telefonato sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il premier Mario Draghi.

Anche il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, solitamente molto discreto, scende in campo per difendere la leader di Fdi dopo le offese del professor Giovanni Gozzini dell'Università di Siena nel corso di un programma alla radio.

"Per coloro che non lo sapessero io sono il compagno di Giorgia Meloni e Giorgia Meloni è anche la madre di mia figlia. Io sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita - sono queste le parole di Giambruno, giornalista di TgCom24, parlando in diretta - Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziati determinati termini. Mi permetto di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Io mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi".

Giorgia Meloni insultata. Telefonata di solidarietà di Draghi, lei: "Grata al premier"

"Ai tanti che insultano con volgarità le donne ricordo che anche le loro madri, figlie e sorelle sono donne. Rispetto, e non insulti alla creatura generosa e generativa senza la quale non ci sarebbero neanche gli insultatori. Le RoseQuadrate resistono. GiorgiaMeloni". Così su twitter la virologa Ilaria Capua.

"Solidarietà a Giorgia Meloni. Si può discutere anche animatamente, ma le offese e il sessismo non sono mai giustificati", scrive su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Benedetta Albanese, assessore alle Pari opportunità del Comune di Firenze, su Twitter ha scritto: "Violenza e sessismo non hanno colore politico, le offese rivolte all’onorevole Giorgia Meloni sono gravi e mi lasciano basita per la loro grettezza".

