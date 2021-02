Vaccino Covid: mezzo milioni di somministrazioni al giorno in stazioni, caserme e parcheggi

21 febbraio 2021 a

Caserme, parcheggi e stazioni per velocizzare il piano di vaccinazione in Italia e arrivare a somministrare mezzo milione di dosi al giorno. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la Protezione è al lavoro per individuare siti idonei per le somministrazioni di massa. Quello che è certo è che bisogna stringere i tempi per cercare di immunizzare il maggior numero di persone possibile prima dell'estate.

Il Paese sta facendo i conti con il taglio delle forniture dei vaccini, l'ultimo dei quali è quello annunciato da AstraZeneca. Tuttavia il governo intende dare un input per velocizzare le vaccinazioni. Dunque la protezione civile è al lavoro per elaborare il piano. Nel secondo trimestre di quest’anno è prevista la consegna di 64 milioni di dosi e dunque bisognerà fare in modo che vengano utilizzati prima possibile. Senza perdere tempo. Il Corriere della Sera svela che c'è una lista di stazioni dove saranno organizzati dei punti di somministrazione. Nell'elenco figurano gli scali ferroviari di Brescia, Padova, Parma, Salerno. E anche le stazioni secondarie delle grandi città, come Milano Porta Garibaldi, Roma Ostiense e Napoli Afragola. C'è ipotesi che si possano aggiungere anche le grandi stazioni come ilano Centrale, Roma Termini o Torino Porta Nuova.

Tra le ipotesi da valutare per le somministrazione dei vaccini i parcheggi di 955 centri commerciali e 33 outlet. Nell'elenco ci sono anche le caserme dei vigili del fuoco e i parcheggi di 41 aeroporti e 228 porti turistici. La campagna di vaccinazione avrà il supporto anche della rete dei medici di famiglia. Un piano che, anche se non in maniera esplicita, è destinato a far archiviare l'esperienza delle primule ideata dall'attuale commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri. Il suo incarico scade il 31 marzo e anche questo piano, in qualche modo, boccia il suo operato. In molti infatti sostengono che il commissario ha ormai i giorni contati.

