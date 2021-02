Esame di maturità senza prove scritte. La nuova maturità secondo il ministro Bianchi

19 febbraio 2021 a

Un esame di maturità senza prove scritte, ma addio alla tesina sul quale si basava l'esame orale dello scorso anno. In un'intervista al Corriere della Sera il neo ministro all'istruzione Patrizio Bianchi ha parlato di come si svolgerà l'esame che dovrà iniziare a giugno. "Non voglio sentir parlare di tesina. I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni: dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l’orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Consentiremo loro di esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli anni anche con una visione critica", ha detto il ministro. Non prevede le tradizionali prove scritte ma soltanto l’orale e si comincia a metà giugno. L'ammissione all'esame - ha spiegato il ministro - sarà disposta dal consiglio di classe.

"Purtroppo - spiega poi il ministro nell’intervista riguardo alla dispersione scolastica nell'epoca della didattica a distanza - la pandemia ha esasperato problemi di diseguaglianza che erano già gravi. Ha mostrato come nel nostro Paese ci siano situazioni molto differenti. E io voglio ripartire dal Sud che è la zona più in difficoltà perché per rilanciare il sistema si comincia da chi ha più problemi, da chi è più debole: non dimentichiamo che in certe zone della Calabria e della Campania uno studente su tre si perde per strada, che in Sicilia solo il 5 per cento dei bambini va al nido".

E sull’ipotesi del prolungamento del calendario scolastico, afferma che "la competenza sul calendario è delle Regioni che in situazione ordinaria decidono cosa fare in base alle specificità dei territori". Ma oggi la situazione non è ordinaria. "Per questo mi voglio confrontare con le Regioni. La legge prevede almeno 200 giorni di lezione, ma non è un problema di un giorno in più o in meno a scuola".

