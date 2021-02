Covid, vaccino per metà degli italiani entro l'estate. Il piano per salvare il turismo

19 febbraio 2021 a

a

a

Vaccino a metà degli italiani entro l'estate per salvare la stagione estiva. E' il piano che il governo guidato Mario Draghi sta elaborando per salvaguardare il settore messo a dura prova dalla pandemia. Accelerare con la campagna vaccinale per garantire un numero ampio di persone immunizzate prima dell'estate. A rivelare alcuni dettagli del piano è Repubblica.it.

Nuova indagine rapida in Italia: mappa del grado di diffusione nelle regioni

Lo scopo del piano, che si sta studiando in questi giorni in cui si inizia a pensare anche alla scadenza del Dpcm con le misure anti Covid il prossimo 5 marzo, è quello di far fare un balzo al Pil attraverso la leva del turismo. Insomma cercare di iniziare a rimettere in piedi il Paese messo a dura prova da più di un anno di emergenza sanitaria. L'obiettivo è quello di arrivare alla quota dei 25 milioni di immunizzati entro luglio. Per riuscirci bisogna vaccinare al ritmo di 300 mila somministrazioni al giorno. Serve un piano speciale appunto. I vaccini finora somministrati - i dati sono stati forniti dalla Fondazione Gimbe - sono, al 18 febbraio, 3.279.129 dei quali 1.315.604 hanno già ricevuto la dose di richiamo. Solo ieri sono state somministrate 63.880, dosi. Insomma, per mettere in piedi il piano bisogna decisamente cambiare passo e sarà decisiva anche la fornitura dei vaccini nelle prossime settimane.

Umbria, su 77 tamponi analizzati 41 hanno la variante brasiliana e 22 quella inglese

Intanto cresce la preoccupazione delle varianti. La diffusione viene costantemente monitorata dal ministero della salute. Molti esperti temono che in marzo in diverse aree d'Italia la variante inglese diventerà prevalente. ta prendendo piede molto velocemente. secondo le stime dei tecnici del ministero e del Cts rappresenterebbe già oggi il 30-35% dei nuovi casi. Un paio di settimane fa, quando l’Istituto superiore di sanità aveva promosso la prima rilevazione nelle Regioni, il dato era di circa il 18%. Insomma si sta espandendo velocemente e per questo si stanno studiando delle misure locali per contenere i contagi.

Video su questo argomento La senatrice Liliana Segre: "Non abbiate paura, vaccinatevi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.