Piazzapulita, Prodi: "Il Paese ha capito che è in fondo a un barile. O cogliamo l'occasione o l'Italia fallisce"

Gli scienziati chiedono un nuovo lockdown, ma l'Italia può permettersi di tornare ad una situazione simile a quella di aprile dello scorso anno, con il Paese interamente chiuso? Lo ha chiesto Corrado Formigli all'ex premier Romano Prodi durante la puntata di Piazzapulita, il talk di La7. L'ex premier ha spiegato che "il problema non è se l'Italia se lo può permettere o no, è cosa succede stando aperti o stando chiusi. Bisogna lasciare la parola agli scienziati, che diano la loro voce. Io assolutamente non so quale posizione prendere in materia".

E ancora: "So che la vita ha la precedenza, ma il lavoro deve essere protetto. Il problema non è mettere i lavoratori contro il governo o contro chi è in pericolo di essere infettato, il problema è conciliare questi interessi". Clicca qui per l'intervento di Romano Prodi a Piazzapulita. L'ex premier ha sostenuto anche l'importanza che a sostenere il governo Mario Draghi sia una maggioranza molto ampia: "Il problema è che in questo momento il Paese senta l'emergenza e Draghi la sappia interpretare. Se c'è una maggioranza abbondante, va bene. Così i capricci di qualcuno che vuole far cadere un governo, come è capitato in passato" non servono a nulla.

La differenza tra il governo di Mario Draghi e quello Conte bis? Prodi è diretto: "La differenza è che il Paese ha capito che siamo in fondo al barile. O noi cogliamo questa occasione o l'Italia va di fronte ad un fallimento". E ancora sull'esecutivo Draghi: "Non esiste un governo tecnico. Un tecnico che diventa ministro è un politico: deve mediare, deve mettere assieme gli obiettivi, deve tener conto dei problemi della gente. La distinzione non esiste, non è mai esistita. Il politico deve rispondere delle sue azioni davanti al Paese. Quando è stato eletto anche davanti agli elettori, quando non è stato eletto davanti al Parlamento".

