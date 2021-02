Conte torna prof all'Università di Firenze, ma la data è ancora da decidere

18 febbraio 2021 a

L'ex premier Giuseppe Conte tornerà a insegnare all'Università di Firenze, anche se ancora non ci sono certezze sui tempi. E' stato il rettore Luigi Dei a precisarlo con una nota, dopo la partecipazione alla trasmissione radio Un giorno da pecora. Dalle sue dichiarazioni nel corso della puntata del programma Radio 1 Rai, sembrava ormai deciso il rientro all'ateneo dell'ex presidente del consiglio dei ministri a partire dal primo marzo.

Dei, infatti, aveva dichiarato che si erano sentiti per telefono e che si dovrebbero vedere la prossima settimana e aveva anche ricordato che l'inizio delle lezioni è in programma proprio il primo marzo. Parole che quindi avevano fatto ipotizzare tale data per il rientro. Poi è arrivata la precisazione: "Come ho già dichiarato dovrei incontrarlo la prossima settimana: in quella sede, insieme alla presidente della Scuola di giurisprudenza e al direttore del Dipartimento di scienze giuridiche saranno definiti gli impegni didattici del professor Conte. La data del primo marzo si riferisce esclusivamente all'inizio del secondo semestre delle lezioni della Scuola di giurisprudenza". Durante la puntata il rettore aveva spiegato che non sarà lui a decidere cosa insegnerà, ma il Dipartimento. Ma aveva anche svelato che l'ex premier gli ha detto "di avere molta nostalgia degli studenti, l'ho sentito come una persona che ha voglia di tornare nella sua università e vuole riprendere il filo con i ragazzi. Ricordo che, da presidente del Consiglio, è tornato qui per tenere una lezione di diritto agli studenti del primo anno".

Durante la trasmissione era stato anche chiesto al rettore se si aspetta un aumento delle iscrizioni: "Può darsi, si dice che sia molto popolare", aveva risposto Luigi Dei. Resta il fatto che per ora non c'è alcuna ufficializzazione della data. Soltanto dopo l'incontro tra Conte, il rettore, la presidente della Scuola di giurisprudenza e il direttore del Dipartimento di scienze giuridiche, saranno ufficializzati i nuovi impegni da docente universitario dell'ex premier.

